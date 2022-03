La patrulla nocturna de Cangas, pendiente de la mesa de negociación colectiva

La pelea del fin de semana del 5y 6 de febrero en Cangas y varios robos en establecimientos en el casco vello vuelven a poner en la Patrulla Nocturna de la Policía Local de Cangas todas las miradas. Los vecinos se pregunta por la razón por la qué no está en marcha, cuando ya hay agentes suficientes y dinero en las arcas municipales, tras anunciar el concejal de Facenda Mariano Abalo (ACE) que Cangas salió ya del plan de ajuste. Además, ahora todos los agentes ya portar armas de fuego.

Y parte de la culpa la tiene el hecho de que Cangas aún no aprobó un presupuesto para este año, que se trabaja con el presupuesto prorrogado del año 2020. Los efectivos policiales están dispuestos a formar parte de esta patrulla, que entraría en servicio por turnos (antes existía una plantilla de policía específica para la nocturnidad. Eso desapareció porque solo queda un agente de la citada plantilla, lo que hace imposible el servicio). Los sindicatos tuvieron una primera reunión con la alcaldesa Victoria Portas (ACE) y se llegó a un principio de acuerdo, pero no se materializó formalmente. Uno de los requisitos que se exigen para poner el marcha el citado servicio es que hay que modificar el complemento específico de los trabajadores de la Policía Local, algo que no se puede realizar mientras no exista un presupuesto aprobado. Pero también es cierto que se quedó en que, de forma provisional, estos pagos a mayores figuren como gratificaciones extraordinarias.

En breve, este asunto será llevado por los sindicatos a la mesa de la negociación colectiva, donde se espera que se saque un compromiso para que se constituya ya el servicio y pueda ser operativo lo más pronto posible. Todo ello va a depender de la posición del gobierno local, que de momento tampoco se definió de una manera contundente respecto a este asunto, que sí que preocupa a la población. Los vecinos del casco vello temen que regresen esas oleadas de robos de ante de la pandemia en establecimientos que tanto daño hicieron en el comercio y la hostelería local. También en la zona de la movida de Cangas se están produciendo problemas. La movida nocturna de fin de semana en Cangas volvió a coger notoriedad, con más gente en la calle, lo que hace que casi todos los fines de semana haya algún que otro incidente.

Este fin de semana no hubo altercados, según apunta el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que tiene constancia de que la Guardia Civil reforzó su presencia este fin de semana en las calles de la movida. La Policía Local realizó controles de alcoholemia en las calles de la villa.