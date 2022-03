El mundo de la cultura apoya un auditorio en Sisalde pero luchará por un uso cultural exclusivo

El auditorio proyectado desde hace más de una década para la calle As Raíñas ya es historia. Colectivos y representantes de todos los campos de la cultura moañesa apoyaron ayer por la mañana apostar por construir el demandado espacio cultural en el ámbito de Sisalde, entendiendo la imposibilidad de desarrollar los terrenos de A Xunqueira A2 ante la falta de acuerdo con los propietarios particulares. La asamblea convocada por la Plataforma Proauditorio de Moaña estuvo llena de propuestas y reticencias sobre la opción planteada por el Concello de construir un auditorio en un inmueble de Sisalde que tenga viviendas sociales en sus dos plantas superiores. De todas formas, los asistentes entendieron que la ubicación, frente al futuro centro de salud y con la opción de licencia directa, es una posibilidad que no podían dejar escapar.

Finalmente la asamblea acordó centrar los esfuerzos en un auditorio en Sisalde pero intentar negociar ante el Concello la renuncia en lo posible a las viviendas sociales en el mismo edificio para un uso cultural exclusivo o, como mucho, limitar el uso residencial a solo la última planta. Además, también se insistirá en la necesidad de los espacios de ensayo que se recogían en el proyecto inicial pero que tendrán difícil encaje en Sisalde, alertando de las condiciones precarias que sufren las corales o la Banda de Música Airiños do Morrazo. El presidente del colectivo, Jesús Costas, relató todos los pasos dados para intentar que el Concello mediase con el resto de propietarios de As Raíñas y cómo se demostró imposible por la falta de acuerdo. “Seguir por esa vía podía implicar acciones judiciales y retrasaría el futuro Auditorio hasta 8 años más. Por eso demandamos en diciembre ubicaciones alternativas” que permitiesen desbloquear las tramitaciones. La anterior presidenta, María Magariños, reconoció la “frustración” de que la vía de As Raíñas encallase y recordó la manifestación que sacó a la calle a más de 5.500 moañeses en el año 2019 para exigir un espacio cultural digno. La segunda de las alternativas planteadas por el Concello, en un terreno en el Monte do Con, fue descartada inmediatamente por los presentes ante la complejidad de la tramitación y sobre todo por la falta de accesos. El exedil de Urbanismo, Euloxio Santos Leites, intervino en este punto para recordar que en esos terrenos de O Con ya se plantearon muchos proyectos que se demostraron inviables. Leites también destacó, junto con algunos representantes del mundo de la cultura, los inconvenientes que pueden derivarse de un edificio de uso compartido entre un auditorio y viviendas. Desde la directiva de la Plataforma Cándido Miranda hizo hincapié en lo idóneo que sería ubicar el auditorio en Sisalde, al que se accedería además por la Rúa Elisa de la Peña, en construcción y que recuerda a una de las grandes activistas sociales de los últimos años en la villa. “La parcela de Sisalde tiene unos 16,50 metros de ancho y 60,50 de alto. La propuesta del Concello sería convertir en un Auditorio la planta baja, el sótano y la primera planta, con las dos superiores para viviendas”, recordó Miranda para apuntar que el espacio elegido “es ideal porque está a cinco minutos andando de los dos institutos y de los dos colegios más grandes de la villa. Además se puede llegar andando desde núcleos muy poblados como el casco urbano, O Rosal o Berducedo, y contará con un espacio grande para aparcar en la explanada del antiguo cuartel”. La ubicación encontró consenso entre los asistentes, con músicos y actores presentes. En cuanto a las posibilidades de un espacio que tendría 990 metros cuadrados por planta, Pedro Pablo Riobó comparó auditorios de similares características de toda España. “Con un patio a dos niveles tendría capacidad para más de 450 espectadores, pudiendo alcanzarse incluso los 470. La entrada al escenario sería a la altura de la calle por lo que es muy funcional”, relató además de explicar los tamaños que podría tener la futura caja escénica. Con la propuesta de uso compartido que plantea el Concello, todos asumen que el futuro auditorio serviría casi exclusivamente para la exhibición de obras de teatro o conciertos, pues no habría opción de espacios de exposiciones o salas de ensayo. El lunes se trasladará el acuerdo al Concello, con solicitud también de crear el Consello Municipal da Cultura para permitir una redacción participada del nuevo proyecto, como ocurrió con la adaptación de la propuesta histórica que ahora debe ser descartada. Se abrirá entonces una nueva etapa de negociación para intentar un espacio único para el auditorio. Corto plazo Desde la Plataforma aseguraron que el compromiso del bipartito local en su propuesta pasa por contar este mismo año con el proyecto básico, redactar el de ejecución y conceder la licencia de obras en 2013 e iniciar los trabajos sobre el terreno en el año 2024, dando salida a corto plazo a una necesidad que lleva décadas sobre la mesa.