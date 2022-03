Moaña propone una parcela en Sisalde y otra en el Monte do Con para desbloquear el Auditorio

Los colectivos culturales y sociales de Moaña así como distintas personalidades del mundo de la música, la interpretación y otras disciplinas artísticas, se reunirán este mediodía en el salón de plenos del Concello convocados por la Plataforma ProAuditorio de Moaña. Los asistentes valorarán las propuestas presentadas por el Concello como ubicaciones alternativas para esta dotación cultural. Aunque oficialmente el ejecutivo local no ha dado a conocer ninguna alternativa a la espera de que se pronuncie el tejido asociativo, según ha podido saber FARO el bipartito ha recogido el guante de la petición de la plataforma para buscar otros terrenos ante el bloqueo en el desarrollo del ámbito A Xunqueira A2, en la Rúa das Raíñas, lo que supone un serio riesgo de retrasar durante años la ejecución de un proyecto redactado en el 2007 y reformulado en el 2019.

Sobre la mesa el mundo de la cultura y los colectivos sociales y vecinales de Moaña tienen hoy tres propuestas. Una pasa por seguir apostando por la ubicación inicial y tratar de desbloquear la urbanización de los terrenos con el resto de propietarios que integran la junta de compensación.

La segunda propuesta pasa por reformular el proyecto y ubicarlo en el ámbito de Sisalde. Más allá de la parcela para el futuro centro de salud, este ámbito que ya está en fase de desarrollo incluye un solar de 990 metros cuadrados propiedad del Concello y de licencia directa. En ella la intención del ejecutivo local es levantar un edificio de viviendas de protección oficial. El bajo, el entresuelo e incluso parte del sótano si es necesario podrían destinarse al futuro auditorio, solventando así la alarmante falta de espacios que sufre Moaña para organizar sus eventos culturales pese a la intensa creación en todas las ramas del arte de muchos de sus vecinos.

Hay que recordar que en marzo de 2019, un año antes de que estallase la pandemia de COVID-19, más de 4.000 moañeses colapsaron todo el centro urbano en una gran manifestación convocada por la propia Plataforma ProAuditorio. Exigían pasos en firme para hacer realidad este proyecto y se sumaron voces muy reconocidas de todas las disciplinas artísticas de la villa.

Los organizadores señalaron, después de aquella marcha, que para los moañeses un auditorio “no es un gasto, sino una inversión necesaria para alcanzar el progreso de Moaña”.

La segunda de las propuestas alternativas consiste en un terreno dotacional que corresponde al Concello en el Monte do Con, cerca de los chalés adosados residenciales. El inconveniente en esta parcela está en que no es de licencia directa y cuenta con una fuerte pendiente. Se trata de un solar de 1.528 metros cuadrados, aunque no todos son urbanizables.

Hoy se espera que los participantes en la asamblea analicen en detalle las alternativas propuestas y valores si merece la pena decantarse por alguna de ellas. La reunión servirá también para explicar las gestiones realizadas por la directiva de la Plataforma ProAuditorio a lo largo del último año.

Desde que en diciembre el movimiento social solicitó ubicaciones alternativas el bipartito ha mantenido reuniones con la directiva de la Plataforma. A esta necesidad se llegó después de que, el pasado otoño, el bipartito reconociese tener serias dudas de que el resto de propietarios de As Raíñas tengan voluntad real para hacer efectivo el acuerdo que habían alcanzado en la junta de compensación y que permitiría desarrollar los terrenos del Concello así como, a cada propietario, tener por fin acceso a sus parcelas individuales.

Un proyecto para 511 butacas que fue adaptado en el año 2019

Para reformular hace tres años el proyecto de Auditorio de Moaña que se había redactado en 2007 y mejorar sus condiciones de accesibilidad, el Concello invirtió 48.000 euros. Si finalmente se cambia de ubicación es posible que sea necesario redactar por completo otro proyecto. El que existe en estos momentos contempla un edificio de cuatro alturas con un escenario de 256 metros cuadrados y un total 511 butacas repartidas entre el patio principal y el primer graderío. El diseño previsto mezcla elementos en la fachada como el hormigón y la madera e integra grandes cristaleras, iluminación nocturna y un acceso directo hacia los jardines que se habilitarían en el entorno. También está previsto incluir en el futuro auditorio espacios como vestuarios, sala de ensayos, almacén, varias aulas para los alumnos de las escuelas tradicional y municipal de música o un vestíbulo que se podría utilizar como sala de exposiciones.