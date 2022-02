Empresarios turísticos piden que Cangas apoye el Entroido para evitar cancelaciones y pérdidas

El Entroido no solo son días de fiesta, sino un aliciente económico para muchos sectores. Y hay temor en Cangas a que el intento de celebración de estas fiestas no obtenga el pertinente respaldo por parte del Concello y sea otro jarro de agua fría para la economía local. Por el momento, el Concello, a través de la concejala de Cultura, Aurora Prieto, acordó de forma unánime con las comparsas de O Hío y Aldán, suspender el entroido tradicional en estas parroquias, en precaución por la situación sanitaria del COVID, y anunció que tampoco habría programación del Concello en Cangas, aunque la comparsa Os de sempre se mostró dispuesta a celebrar por su cuenta el Enterro do Momo en el casco urbano, que está pendiente de que la agrupación presente una solicitud por escrito y la avalen Protección Civil y Policía Local.

Por eso que hay inquietud en los sectores económicos con el mensaje que Cangas suspende su Entroido, Es el caso de la Asociación de alojamientos turísticos del Morrazo “TodoMorrazo”, que representa a 49 empresarios del sector turístico. Su directiva pide que el Concello “apoye y fomente con el máximo rigor económico posible”, el carnaval. El último entroido celebrado fue en febrero de 2020, justo antes del inicio de la pandemia. En 2021, si hubo algo, fue telemático.

“Como colectivo nos entristece que la administración preventivamente no apoye en estas fechas en las que nos encontramos en remisión de la sexta ola, un evento que ocurrirá dentro de un mes. Más aún cuando desde las administraciones se pide una vuelta a la normalidad, aunque sea obviamente de la forma más cautelosa posible”. Desde “TodoMorrazo” se han puesto en contacto con las asociaciones Areca, de restauradores de Cangas; y Cangas Vella, de comercio en el casco histórico, que reúnen a un buen número de empresarios del municipio, para ir unidos en esta demanda. Entienden que manejar un presupuesto “tan párvulo” para un Concello de las características de Cangas es complejo, “pero nos preocupa que la administración pueda, en algún caso, acomodarse en la excusa del COVID para no dar apoyo económico e institucional a unas celebraciones ya de por sí maltrechas.

Comprenden que sí era necesario poner solución a situaciones complejas que el Entroido producía en el entorno de las parroquias, “pero creemos que la cancelación de los eventos no puede ser una solución válida” y apuestan por que se tomen medidas.

Por eso que están convencidos que no organizar o avalar las actividades tradicionales del Carnaval de Cangas estos días puede tener, como mínimo tres consecuencias de tipo económico que repercuten en los empresarios del municipio de forma directa, como es la disminución de los ingresos en la hostelería, un sector tremendamente castigado por la pandemia del COVID; la disminución de las ventas en el comercio local y la cancelación de las reservas que tenían para estas fechas en los alojamientos turísticos.

Piden que por parte del Concello se busquen medidas o alternativas a los actos, “pero nunca quedarnos en la facilidad que representa la cancelación de los mismos”.

Con respecto al entroido tradicional de Aldán y de O Hío son conscientes que su organización no depende del Concello, sino de los colectivos de ambas parroquias que decidieron no organizarlos, en precaución por la pandemia. En ese punto están de acuerdo y dicen que lo que más les atañe a ellos es que el Concello decida no realizar actos en estas fechas ni programación en el casco de Cangas.

Lo cierto es que ha sido la comparsa Os de sempre la que mostró su determinación a la concejala de Cultura, en una reunión el pasado lunes en el Concello, a la que acudió también la comparsa Marcha Loca, de salir a la calle y organizar el Enterro do Momo. Aurora Prieto les confirmó que por parte del Concello no se hacía programación y que se había acordado con los colectivos de O Hío y Aldán no celebrar el entroido tradicional en estas parroquias, para evitar las habituales aglomeraciones en época de pandemia. Ella les trasladó que no había ayudas, pero sí que el Concello podía colaborar con la colocación de megafonía y sillas en la alameda, pero es un modelo de carnaval que la comparsa rechaza, dice. Por su parte Marcha loca se mostró partidaria de posponer el Entroido al verano, si bien desde TodoMorrazo no lo consideran acertado puesto que el verano aquí está “megasaturado” y precisamente “estamos luchando por deslocalizar el turismo”.

La concejala de Cultura asegura que en el Concello siguen a la espera de que “Os de sempre” presente una solicitud por escrito para la organización del Entroido que será valorada por Protección Civil y Policía Local y el Concello acatará lo que ambos cuerpos digan al respecto.

“Os de sempre” siguen adelante con su Enterro do Momo

Desde la comparsa Os de sempre aseguran que ellos siguen adelante con la intención de organizar el Enterro do Momo y de que haya entroido en la calle, aunque todo dependerá de la incidencia del COVID, si bien consideran que los contagios se están estabilizando. La intención es realizar el Enterro do Momo por la zona baja de Cangas, por la carretera general, en lugar del tradicional recorrido por el casco viejo, como es costumbre, realizando un entierro del Entroido más corto y rápido, en un espacio más abierto que las calles estrechas del casco historico, y, por lo tanto, más seguro como prevención frente a los contagios del COVID. Reconocen que en la comparsa son más de veinte integrantes y que las actuaciones las centrarán en la calle, nunca en el interior de locales para evitar esas aglomeraciones. Por eso que apuestan por centrar un entroido de calle y, sobre todo, de día. El Enterro partiría de la gasolinera del puerto en desfile hasta la zona de Ojea, en donde se celebraría el tradicional juicio al Momo. En la zona se instalaría un palco, separado con vallas, para que se cumpla con la distancia social. Mientras Cangas sigue a la espera de una decisión sobre la organización o no del Entroido del casco urbano, en Moaña ya está decidido que sí y hay programa, a falta de concretar el pregonero y con la Anpas si hay enterro infantil da Xoubiña. La fiesta se celebra del 26 de ferbrero al 6 de marzo con 12 comparas (una nueva llamada Confarsa) y actuaciones por las parroquias. En Bueu están organizando un entroido con actos de formato más pequeño, no multitudinarios y siguen hablando con colectivos.