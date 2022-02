Cangas valora celebrar el Enterro do Momo y un “Entroido de verano” que avalan algunas comparsas

La celebración del “Enterro do Momo” no está descartada en Cangas a pesar de que la Concellería de Cultura y los colectivos de O Hío y Aldán ya anunciaron la semana pasada que no habría programa de Entroido organizado ni avalado por el Concello ni las actividades tradicionales en las parroquias. Aurora Prieto trasladó ayer el mismo mensaje a los representantes de las comparsas Os de Sempre y Marcha Loca, con los que se reunió en el consistorio, pero los primeros le plantearon su determinación de salir a la calle, organizar por su cuenta el Enterro do Momo y animar los bares como de costumbre, mientras los segundos no tienen las mismas intenciones, pero pusieron sobre la mesa la opción de celebrar el Entroido más adelante, avanzada la primavera o en verano, como ya se hace en otros municipios. La edil les instó a formalizar las propuestas por escrito y con el correspondiente plan de seguridad y cumplimiento de las medidas sanitarias de la Xunta, al que también deberán dar su visto bueno no solo desde la Concellería de Cultura, sino también desde la Policía Local, Protección Civil y la Alcaldía.

En el encuentro de ayer, dos miembros de Os de Sempre explicaron a la concejala y al técnico del departamento de Cultura Lao Graña que sus previsiones apuntan a recuperar las celebraciones carnavaleras en Cangas tras cancelarse la pasada edición por la pandemia de COVID-19 y la previsible mejora de los datos epidemiológicos. Disponen de repertorio de nuevas canciones, indumentaria y compromisos con los establecimientos comerciales que les prestan ayuda económica, y no quieren echarse atrás. Están dispuestos a celebrar el Enterro do Momo –previsiblemente el 2 de marzo, “miércoles de ceniza”– y animar el centro urbano con la posible participación de comparsas de Bueu y de Moaña, aunque no cuenten con ayuda municipal. Prieto dice que el Concello podría habilitar el palco y el equipo de sonido para alguna actuación puntual, aunque sería con los asistentes sentados y guardando la distancia de seguridad. Una fórmula que considera poco adecuada, demasiado formal para una festividad como el carnaval. Otra alternativa que se barajó en la reunión de ayer, recuperada por Marcha Loca –que no ha actualizado su repertorio musical ni su vestuario, ni ha ensayado por el COVID–, es aplazar el Entroido unos meses y celebrarlo a finales de primavera o en verano, al margen de las actividades que puedan realizar las comparsas a título propio –si así se decide– entre finales de febrero y principios de marzo. La concejala de Cultura señala que otras murgas, como Os de Sempre, ya barajaron en varias ocasiones esa opción, que se mira en el espejo de Bueu, aunque nunca llegó a formalizarse por distintos motivos. Ahora “volverá a valorarse” con documentos sobre la mesa, dada la actual crisis sanitaria y las peticiones de los colectivos, aunque de momento no hay compromiso alguno, recalca. La decisión deberá tomarse a corto plazo, por la cercanía de las fechas del Carnaval y porque los municipios vecinos ya tienen practicamente cerrada su programación. Mientras Cangas se aferra a la “responsabilidad” para evitar aglomeraciones, Bueu anuncia eventos de pequeño formato y al aire libre, y Moaña está dispuesta a desplegar todo su potencial de Entroido con 12 comparsas, pregón el día 26 y el multitudinario Enterro da Sardiña, el 6 de marzo. Todo, aseguran, respetando la distancia interpersonal y las demás medidas de seguridad. Los contagios de COVID vuelven a repuntar en los últimos siete días con 23 más que en la jornada anterior La situación epidemiológica del COVID, aunque sigue mejorando, invita todavía a la prudencia. El mapa del coronavirus del Sergas registraba ayer, tras el fin de semana, una subida en los últimos 7 días de 23 casos, con incrementos en los tres municipios. Cangas registraba ayer 350 positivos en los últimos 7 días, siete más que el registro del día anterior; Moaña tenía 283, con 11 más y Bueu, 147, lo que suponen 5 más que el día anterior. Desde el pasado 28, los casos a 7 días aumentaron, a razón de 14, 1 y 8 nuevos positivos por día. Los datos en el acumulado a 14 días, sin embargo, siguen a la baja, aunque ayer de forma más moderada con 17 menos, frente a los descensos de los días anteriores de 61 menos el día 30; 106 menos el 29; 123 menos el día 28 o 147 menos el día 27. En el acumulado a 14 días, Cangas registra, según el mapa del Sergas 759 casos en activo (4 menos que la jornada anterior); Moaña registra 580 (15 menos) y Bueu 307 (5 menos). En cuanto a los datos de las EOXI (Estructura Organizativa de Xestión Integrada) de las áreas sanitarias, y a falta de Moaña, Cangas baja en 37 casos el día 30 y se sitúa con 543 y Bueu, en 9 y tiene 243.