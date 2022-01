El grupo municipal Avante! entra en el Plan de Mobilidade Urbana Sostible (PMUS) de Cangas cargando contra el gobierno, el de antes y el de ahora, incluso tildando de “mentiroso” al alcalde fallecido, hace casi un año, Xosé Manuel Pazos.

Así, Avante! manifiesta que después de bastantes enfrentamientos, mentiras y dilaciones por parte del anterior alcalde, el actual gobierno acordó con el BNG la aprobación del Plan Concellos 2021 a cambio de que se avanzara en el PMUS. “Llegamos a este otoño, donde la empresa designada prometió un documento trabajado con partidos y colectivos sociales para resolver muchas de las carencias. Hasta la semana pasada solo hicieron una reunión con algún colectivo vecinal de O Hío”.

Avante! sostiene que lo que se presentó a los partidos políticos no fue un plan de movilidad. Asegura que no tiene en consideración los problemas fundamentales de los vecinos, ni de la villa ni de las parroquias. Dice que no se hizo un mínimo trabajo de campo, que no tiene objetivos para resolver ni propone estrategias para resolverlos, además de no exponer alternativas a las acciones que se detallan, ni estudia como estas acciones pueden afectar a la movilidad en el territorio. “No es un PMUS, es un postureo”. Avante! deja claro que no va a apoyar el documento por mucho que el gobierno “presione o amenace” con pérdidas de subvenciones. “Los que decidieron gobernar en minoría son los responsables de conseguir apoyos. Por este camino que no cuenten con nosotros, que lo busquen donde ya lo tuvieron”, concluye Avante!