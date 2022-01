El gobierno prepara un Plan Concellos basado en “las necesidades con un guiño medioambiental”

El grupo municipal del PP y el del PSOE anunciaron ayer que dejarán plantada a la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) en la reunión que convocó para hoy, a las 20.00 horas, con el propósito de consensuar el Plan Concellos 2022, para el que el gobierno tiene ya un borrador que, según la regidora local, lo hizo llegar a todos los partidos de la oposición: PSOE, PP, BNG y Avante!.

En este borrador, que como insiste Victoria Portas está abierto a todas las opiniones y alternativas, figuran las siguientes obras, en la parroquia de O Hío: pista de Donón desde A Caracola a Rúa Barreira; en Nerga, saneamiento Dúas Patas; en Viñó, unión de la rúa Preguntoiro y coto; en O Iglesario, el parque infantil de O Hío y en Vilariño, el área del parque Rioesteiro. Por su parte, en la parroquia de Aldán figuran la siguientes obras: saneamiento en varias viviendas de Francón, fuente de Gandón con saneamiento y abastecimiento a dos viviendas y camino de Ferruxiña en Herbello. En Coiro, el borrador plantea obras en el cementerio de esta parroquia, el camino vecinal de San Cosme y la accesibilidad O Forte-Rodeira. Mientras tanto, en Darbo se pretende hacer la senda peatonal en la rúa de A Garita, bajada de Areamilla y abastecimiento al barrio de A Madalena. En la parroquia de Cangas se plantea la humanización y reposición de servicios de la avenida de Ourense, la remodelación del carril bici a su paso por la estación de autobuses, finalizar la restauración de la Casa dos Pobres y el cambio de cubierta de viviendas en Nazaret.

Victoria Portas asegura que el número de obras es el mismo en cada parroquia, aunque no lo parezca y explica que se metieron obras incluidas en el Plan de Mobilidade. También destaca que el borrador lo primero que tuvo en cuenta fue la necesidad, más que otra cosa y no esconde que este año quiso otorgar al citado Plan Concellos un guiño medioambiental. Asegura que se eliminaron algunas obras que eran necesarias porque el Concello no tenía la titularidad del 100% en la zona donde iba a actuar y muchas de las que señalaron las asociaciones vecinales porque se considera que pueden llevarse adelante a través de los presupuestos del Concello de Cangas para 2012.

Victoria Portas manifiesta que el borrador está abierto, que no hay nada cerrado y que pueden salir unas obras y entrar otras, de ahí la convocatoria de la reunión de portavoces para hoy. La alcaldesa recuerda que una de las principales queja que hubo el año pasado por parte de los partidos políticos fue que el gobierno local no se había prestado a sentarse alrededor de una mesa para negociar las obras que iban a formar parte de este plan que este año ronda los 800.000 euros.

Sotelo: “Ni una foto más para aparentar una transparencia que no existe”

PP y PSOE no va a acudir a la reunión. El primero argumenta que el gobierno no aportó la documentación que mencionó que se adjuntaba en la convocatoria, hecha el lunes. Añade, también, que la mayoría del Plan de Concellos del año pasado está sin ejecutar y también entre sus razones para acudir destaca que no le va a dar a la alcaldesa otra oportunidad para aparentar transparencia con una nueva foto de los grupos reuniones, porque es eso, solo apariencia. Además, también apunta que la fecha y la hora no son las más adecuadas para este tipo de reuniones, en la tarde noche de Reyes. El PP valora presentar en el pleno su propuesta y después ver si hay o no coincidencias. Algo parecido tiene pensado hacer el PSOE. Este grupo municipal no acudirá a la reunión de hoy, a las 20.00 horas por una cuestión de principios: no se reúne con aquellos que los arrojaron del gobierno. La alcaldesa de Cangas recuerda que no se trata de un plan para ella, sino para todos los cangueses y respecto al horario y al día de la reunión, señala que hoy es un día completamente laborable a todos los efectos, por lo que no entienden las pegas.