El pleno de Bueu rechaza todas las alegaciones y aprueba los presupuestos

El gobierno bipartito BNG-ACB aprobó ayer definitivamente los presupuestos municipales de Bueu para 2021, unas cuentas que estarán en vigor menos de un mes. El documento económico salió adelante ayer en una sesión plenaria de carácter extraordinario, en la que se rechazaron las ocho alegaciones presentadas y en la que el alcalde, Félix Juncal, y la portavoz del PP, Elena Estévez, volvieron a chocar.

Para la entrada en vigor del presupuesto ahora es necesario que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), cuando queda ya menos de un mes para finalizar el año. Durante el debate plenario Juncal reconoció que “con toda seguridad” deberán ser prorrogadas para 2022, aunque volvió a insistir en que la intención del ejecutivo es presentar las cuentas del próximo ejercicio en breve.

La demora, un año más, a la hora de presentar y aprobar el presupuesto fue la principal crítica por parte de la oposición, que ayer estaba únicamente representada por el PP. Elena Estévez reprochó que cuando la mayoría de ayuntamientos están ya tramitando las cuentas de 2022 Bueu está aún en el proceso para aprobar las del ejercicio actual. “No podemos votar a favor de esta planificación”, dijo con un punto de ironía Estévez. “Tanta planificación y se han pasado de frenada, presentando los presupuestos fuera de plazo, in extremis y a contra reloj”, añadió la portavoz del PP.

Estévez también afeó que no se tuviese en cuenta ninguna de las ocho alegaciones presentadas: cuatro del PP, una de la asociación de vecinos de Banda do Río, otra de un vecino particular, una del sindicato USO y finalmente un escrito de varios funcionarios solicitando una adecuación del criterio de productividad.

Por su parte, Félix Juncal defendió que las cuentas se presentaron en noviembre “por un criterio de estricta prudencia”, argumentando que se trata de “tener el máximo de información posible y de que los presupuestos sean lo más veraces posibles”, añadiendo a modo de pulla hacia su antecesora en el cargo que “atrás quedaron los tiempos en los que se inventaban los presupuestos”. Al mismo tiempo, volvió a defender la gestión económica y financiera del ayuntamiento y recordó que Bueu es el único concello del entorno “sin ningún tipo de deuda financiera”.

Una sesión con bronca final entre Juncal y Estévez

La sesión plenaria formalmente concluyó con la votación en la que se desestimaron las ocho alegaciones presentadas a los presupuestos. Pero en realidad siguió un poco más. Al menos el intercambio dialéctico entre Félix Juncal y Elena Estévez, que una vez levantada la sesión siguieron reprochándose sus últimas intervenciones.

El regidor se mostró molesto de “bronca” continuada que, según él, emplea el PP, mientras que Elena Estévez insistía en que no le había faltado el respeto al alcalde y se quejaba de que Juncal no le había permitido una última intervención por alusiones y le reprochaba que se había reido mientras ella estaba en el turno de palabra. Juncal negó este extremo varias veces y afirmó que solo había esbozado “una sonrisa”. Al final ambos salieron del auditorio del Centro Social do Mar por su lado y sin que se rebajase esa tensión, con la secretaria municipal en medio de ambos.