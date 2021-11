Bueu desestima las ocho alegaciones a los presupuestos para aprobarlos el martes

Bueu llevará al pleno extraordinario del próximo martes la aprobación definitiva de los presupuestos de 2021 con una propuesta de Alcaldía para desestimar las ocho alegaciones presentadas por sindicatos, trabajadores, colectivos y por el PP. Así se conoció en la comisión informativa celebrada ayer, en la que se dio a conocer la postura del gobierno buenense, amparada por un informe de Intervención en el que se apunta que ninguna de las alegaciones tiene cabida dentro de los motivos para interponer reclamaciones. “Son sugerencias más que alegaciones. Las alegaciones tendrían que presentarse para corregir anomalías”, apuntan desde el ejecutivo local.

La mitad de las alegaciones vienen desde las filas del Partido Popular, una con la firma de la portavoz Elena Estévez y otras tres con la de la concejala María Blanco. La primera se centra en varios apartados, comenzado con la petición de una subida de la partida económica destinada a los Premios Johán Carballeira para dotarlos con 3.000 euros cada uno de ellos. Asimismo, Estévez propone que se recojan de forma expresa los gastos correspondientes a la piscina municipal “para que se pueda cuantificar el coste de los suministros de la infraestructura más cara del concello”. Por último, también reclama que se concrete dentro del presupuesto la cuantía necesaria para la instalación de los tótems tecnológicos”.

Por su parte, María Blanco solicitó en sus escritos la creación de una partida para realizar un plan especial de desarrollo del suelo urbano”, el incremento de la partida presupuestaria de la dotación de mobiliario y enseres “para cubrir suficientemente las necesidades del Concello de Bueu” y, por último, la dotación de una nueva partida que iría destinada al ensanche de pistas y caminos públicos.

El gobierno local defiende que se trataba “más de sugerencias que de alegaciones”

La aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo que va adscrita al presupuesto de 2021 también ha suscitado una alegación de la Unión Sindical Obrera. En ella reclama que se cubran de modo definitivo las plazas que están vacantes, así como “funcionariar alguna de las plazas que están ocupadas por personal laboral y deben ser desempeñadas por funcionarios de carrera y proceder a la consolidación/estabilización de los empleados públicos temporales”. También se ha incluido una alegación firmada por cuatro funcionarios del Concello de Bueu para solicitar la modificación del presupuesto para adecuar el complemento de productividad.

Las dos alegaciones restantes son de un colectivo y de un particular. La primera es la ya conocida de la Asociación de Veciños de Banda do Río, y en ella se reclamaba la inclusión de una partida para poner en marcha el concurso de ideas para la mejora del barrio, un compromiso, que, defienden, se suscribió en la sesión plenaria de marzo de 2020, justo antes de la eclosión de la pandemia del Covid-19. La del particular Benito Estévez contempla la petición de que se incremente la dotación económica para finalizar las obras de saneamiento en Area de Bon, justificada es que “es una necesidad ineludible para cualquier vecino, sobre todo en un espacio en el que se encuentra una playa con bandera azul”.

La propuesta de Alcaldía que se llevará a pleno se orienta, pues, a que los presupuestos de 2021, así como el catálogo de puestos de trabajo, sean aprobados de forma definitiva por la corporación. Las cuentas, que fueron aprobadas inicialmente el pasado 19 de octubre, se elevan a 6,6 millones de euros, con un incremento de 350.000 euros con respecto al año anterior, justificado en la aplicación de la RPT y los contratos del Servicio de Axuda no Fogar y de la gestión tributaria.