Las celebraciones de Santa Cecilia, patrona de los músicos, siguen en la comarca, en donde la Banda Belas Artes de Cangas tiene abierta, en la Capela do Hospital, una magnífica exposición de fotografías con motivo de sus 95 años de historia.

Las exposición puede verse hasta este domingo día 28, hoy en horario de tarde, de 17:00 a 20:00 horas; y mañana en horario de mañana y de tarde, de 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas. En las paredes de la Capela cuelgan fotografías que dan cuenta de los cambios que ha registrado esta emblemática agrupación musical.

En Moaña su banda de música Airiños do Morrazo ofrece hoy su concierto de Santa Cecilia, a las 19:00 horas, en el pabellón de Reibón. Damián Riobó Brañas es el director invitado y para la ocasión se ha preparado un repertorio que incluye “El tío Caniyitas”, de Ricardo Dorado Janeiro; “Airiños aires”, de Gustavo Freire; “The Legend of Maracaibo”, de José Alberto Pena; “Arabian dances”, de Roland Barret; “Santana a Portrait”, con arreglos de. Giancarlo Gazzani; y God save the Queen”, con arreglos de Carlos Marques.

El concierto se llevará a cabo con las oportunas medidas de seguridad para la prevención del COVID, teniendo en cuenta el incremento de casos de contagios que se están produciendo en el municipio.