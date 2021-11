La pandemia aumenta el número de vigueses que se censan en Cangas

Cuando falta más de un mes para finalizar el año, el censo de Cangas refleja un aumento de población viguesa que se asienta en Cangas, donde tenía antes una segunda residencia o la construyó recientemente. Son las parroquias de O Hío y Aldán, las que más sienten esta migración que, según los técnicos municipales comenzó ya cuando terminó el confinamiento. Mucha gente de Vigo comenzó a plantearse vivir definitivamente en Cangas. Estaba latente la posibilidad de que hubiera más confinamientos y no es lo mismo pasarlo en un piso que en una casa con finca cerca del mar. Este movimiento migratorio queda patente en los datos del censo de lo que va de mes. Así, cuando aún noviembre no tocó a su fin, 14 vecinos de Vigo acudieron a las oficinas municipales a censarse en su nueva o vieja casa de Cangas. El perfil de esta población que desembarca definitivamente en Cangas responde a hombres y mujeres que superan los 50 años, algunos de ellos jubilados, pero no precisamente todos tienen esta condición. En casos de parejas, se censa uno de ellos, mientras que el otro se mantiene en Vigo. Se consideran muchos 14 desplazamientos de Vigo a Cangas en menos de un mes. Nunca se había dado una cifra tan alta. También este mes se censaron muchos extranjeros, ocho concretamente, de Perú, Colombia, Venezuela y Portugal, principalmente.

Lo que también es evidente es un cambio de tendencia. Por primera vez hay más altas que bajas. Cangas llevaba mucho tiempo con una población estabilizada, sin embargo estos desplazamientos provocan un crecimiento positivo. Así, desde el 1 de enero de 2021 a 23 de noviembre de 2021 se produjeron 82 altas y 756 bajas. Se dieron de alta 441 cambios de residencia de varones y 384 de mujeres; nacieron 125 y 11 figuran por omisión. En cuanto a las bajas, 567 fueron por cambios de residencia y 169 por defunciones. En cuanto a modificaciones, se produjeron 42 por cambios de domicilio por parte de varones y 464 mujeres y hubo 759 cambios de datos personales, y 75 rectificaciones por cambios de domicilio. El cambio de tendencia obedece según los datos que maneja el Concello única y exclusivamente a los desplazamientos de Vigo a Cangas, como consecuencia de la pandemia del COVID, lo que no se entiende muy bien porque en este penúltimo mes del año se produjeron tantos, superando récords. La explicación que se ofrece al miedo a otro confinamiento, hecho que se está produciendo ya en otros países europeos, donde la incidencia acumulada de la COVID colapsa ya hospitales. Coiro quiere dividir los grandes ramales por barrios Desde la oficina de Estadística del Concello de Cangas se recogen las alegaciones que los vecinos presentaron al callejero de la parroquia de Coiro. Se insiste en muchas de ellas en que se respete la toponimia del propio lugar. Esta petición pone de manifiesto el trabajo realizado, supuestamente consensuado, que nadie sabe de dónde salió. Otra de las peticiones es que a ramales tan grandes como el de Carballal, que nace en Miranda y finaliza en Carballal, se divida por cada lugar que pasa: Miranda, Costeira y Cruceiro. También hay alegaciones para que los tramos de las calles se ajusten a los barrios de la parroquia. En estas peticiones queda patente el carácter muy localista de las reivindicaciones. Ya hay identidades en la propia parroquia que quieren distinguirse. No se quieren perder los lugares, ni tan siquiera los barrios dentro de los lugares de una parroquia.