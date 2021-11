El ORAL desaconseja cambiar los coeficientes de la plusvalía

El Organismo de Recaudacion de la Administración Local (ORAL) dependiente de la Diputación de Pontevedra pone en marcha un simulador on line para que las personas contribuyentes calculen la liquidación del impuesto de la plusvalía con dos métodos opcionales y puedan elegir la más ventajosa. Desde el ORAL , que dirige el diputado de economía Carlos Font, mantiene que, cuando menos, a corto plazo, no se aconseja a los concellos modificar los coeficientes municipales para el cálculo de las liquidaciones en los concellos en los que el ORAL gestiona el impuesto, toda vez que las simulaciones derivadas de la nueva fórmula de cálculo no supongan una caída de la recaudación estimada.