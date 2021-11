EU deja claro a sus socios de ACE que se reserva el derecho a seguir o dejar el gobierno de Cangas

Esquerda Unida deja cada vez más claras sus posiciones dentro de Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). Actúa cada vez más como un grupo aparte y se atreve a arrinconar a sus compañeros de coalición, en un gesto inequívoco por marcar distancias. El anuncio del PSOE de que cerraba definitivamente negociaciones con ACE para reeditar el gobierno bipartito que hubo hasta este verano y que descuartizó la alcaldesa Victoria Portas con el cese de dos ediles socialistas que obligó a los otros dos a dimitir, obligaba a EU a dejar clara su postura, sobre todo cuando su concejala dentro de ACE y del gobierno local se ganó el calificativo de edil díscola dentro del gobierno.

En este sentido, Esquerda Unida manifiesta su derecho, como integrante de la coalición electoral de ACE, a seguir o no en el equipo de gobierno, exigiendo un cambio de rumbo que lleve a una gestión transparente y participativa, teniendo en cuenta la mayoría de la izquierda de la villa. Seguro que el PSOE esperaba mucho más que eso, como que Aurora Prieto se fuera al grupo mixto. Así que habrá que ver si esas estrechas relaciones entre el PSOE y EU se resienten. Porque los socialistas se podrían sentir traicionados. No hay que olvidar que el PSOE apoyó a EU en su lucha contra el sector marianista y contra la alcaldesa Victoria Portas.

EU afirma que las decisiones políticas que tomará en su futuro se basarán, en primer lugar, en busca lo mejor para el pueblo de Cangas y, en segundo, fortalecer un proyecto de izquierdas. Advierte que la Alcaldía, a partir de ahora, tendrá que negociar el apoyo para sus propuestas con su concejala Aurora Prieto, de la misma forma que se buscan acuerdos puntuales con otros partidos representantes en el Concello. EU marca diferencias con el resto de la coalición y considera que la Alcaldía debe sentarse con su concejala para negociar propuestas y acuerdos, que ya no vale eso de dejarla al margen y tomar decisiones a sus espaldas.

También indica la asamblea de EU que conocía las negociaciones con el PSOE y que acercó a las partes su propuesta para restituir el pacto de gobierno, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de un Concello de más de 26.000 habitantes, “que pensamos que no se puede conseguir únicamente con el trabajo de la alcaldesa y de los dos concejales: Mariano Abalo y Adrián Pena. Además de recordar que nadie ofreció explicaciones públicas sobre la actividad política que desarrolla para el pueblo de Cangas Adrián Pena, que es segundo teniente de alcalde. No se debe olvidar que EU luchó para que el citado concejal no entrara en el gobierno, consideraba que el grupo debía quedar paritario tras la muerte de Xosé Manuel Pazos. Como el alcalde fallecido era de ACE, EU entendía que debía de entrar un miembro de su partido. Esquerda Unida no lo logró, pero ahí comenzó la fase de desintegración definitiva de ACE.

También recuerda la asamblea de EU que el cese de los concejales socialistas Eugenio González y Pilar Nogueira fue tomado unilateralmente por la alcaldesa sin convocar a ninguna reunión de seguimiento del pacto de gobierno y que su concejala no fue en absoluto consultada, calificando la medida de desproporcionada y muy graves, poniendo fina un de manera abrupta a un pacto de gobierno firmado después de las elecciones de mayo de 2019, que permitía hasta aquel momento la estabilidad política de Cangas. Esquerda Unida quiere recordar que esta gobernabilidad ya venía de un anterior mandato, con Xosé Manuel Pazos al frente de la Alcaldía.