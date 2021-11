Una Cangas solidaria.

Ya se nota que la Navidad está aquí. No es precisamente por las luces de los concellos, sino porque las campañas de recogida de alimentos, juguetes o ropa están ya en marcha. A las puertas del Concello de Cangas se anuncia una con toda variedad de carteles.

Esquerda Unida, esa gallega en la escalera

Podemos decir que Esquerda Unida (EU) de Cangas actúa como gallega. No sabemos si sube o baja las escaleras, si marcha o se queda, si está o no está en el gobierno. Y esto no es una crítica; es el arte de la política en estado puro. Lo que un gallego de Lalín diría “decir sin decir”. No obstante, hay que destacar que las cartas están puestas boca arriba por parte de PSOE y de EU, que es a ACE a quien le toca ahora hablar claro, no se si fuerte, pero sí claro. Es el partido que gobierna y la advertencia no es bravuconearía, sino aritmética básica.

Ethel Vázquez, una más de O Morrazo

Nos vamos a acostumbrar a que Ethel Vázquez, la conselleira de Infraestructura, esté mucho por O Morrazo. Estuvo ayer en Moaña y hace algo más de quince días en Cangas. Ayer tuvo su rifirrafe con la alcaldesa de Moaña que sabe de competir y no le gusta perder.

Riesgo de fuga

Abel Caballero tiene que pensar en poner también alumbrado de Vigo en Cangas. Se le escapan los vecinos por ese resquicio de la segunda residencia y no estaría de más que ese espectáculo de lucería llegara al Morrazo, para que no tenga nostalgia