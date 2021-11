En la imagen no se ve, pero se siente

Las nubes, el color del mar, las olas... Sí, es una imagen que ilustra perfectamente que el invierno está aquí. No hay lluvia, de momento, pero lo que sí hay es un frío que mete miedo. Y es que cuando el grajo vuela bajo... ¡bueno ya saben el resto del dicho!

La diferencia entre ofender y buscar sentirse ofendido

Antes de nada, vaya por delante nuestro máximo respeto. Hay un dicho que asegura que “no ofende quien quiere, sino quien puede”. Hemos avanzado mucho, muchísimo como sociedad, aunque es cierto que a la vista de determinadas actitudes a veces caemos en la tentación de ponerlo en tela de juicio. Pero en estos momentos en los que se quiere hacer imperar siempre y en todo momento lo políticamente correcto surgen personas o colectivos que parece que buscan sentirse ofendidos por cualquier cosa que no sea de su agrado. Es verdad que los periodistas no siempre acertamos y nos equivocamos como todo ser humano, pero no vamos a solicitar disculpas por lo que no es una ofensa. Independientemente del credo, religión, orientación o armario del supuestamente ofendido.

Señor Louzán: lo nuevo no siempre es mejor

Este es un mensaje dirigido al presidente de la Federación Galega de Fútbol, Rafael Louzán. Tiene que saber que lo nuevo no siempre es mejor, aunque en apariencia sea más bonito. Lo decimos por la nueva web de la federación, que saca de quicio hasta al más paciente. La antigua quizás era arcaica y no tan vistosa, pero funcionaba más que bien.