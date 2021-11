Caminata contra la violencia machista

La Federación pola Igualdade das Mulleres da Provincia de Pontevedra (Femupo) organiza una serie de actividades con motivo del 25-N y hasta Bueu llegó su “Andaina contra a violencia de xénero”. Salió el sábado desde As Lagoas y l@s participantes llevaban dorsales y carteles a favor de la igualdad.

¡Qué nos mueven los marcos y ahora somos asturianos!

¡Así como lo leen! Y no es que desde Asturias nos quieran invadir a base de sidra y fabada, sino que este movimiento de marcos llega desde Andalucía. Una radio deportiva a través de Internet, que se presenta con “mucho acento malagueño”, identificó al Balonmán Cangas-Frigoríficos del Morrazo como el club “asturiano” y así lo escribió en sus redes sociales. No queremos hacer leña... pero después del repaso del Frigoríficos al Antequera ya no les debe quedar ninguna duda de donde queda Cangas do Morrazo. ¡Forza Cangas!

La reactivación de las excursiones, síntoma de la mejora sanitaria

La pandemia de COVID-19 ya no supone ni de lejos la preocupación que suponía hace unos pocos meses para los vecinos de la comarca de O Morrazo. Uno de los síntomas de ello es la reactivación de las excursiones. Ayer un autobús paraba en Rodeira para dejar a un grupo de personas que venían a pasar el domingo a Cangas. Igualmente, desde el entorno del Concello salió otro autobús para visitar distintos puntos de Galicia. La gente se empieza a mover por la comunidad con menos miedo. Ojalá ya no haya pasos atrás.