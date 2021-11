La Xunta ofrece al Concello los terrenos del castro de Domaio para facilitar su uso cultural

La maleza se come desde hace meses el castro de Montealegre y la razón está en que Xunta y Concello todavía no han firmado un convenio para su gestión y para hacer visitable el espacio. La Axencia Galega de Infraestruturas (AXI) dio esta semana el paso y presentó ante al Concello una propuesta que pasa por proceder a segregar los terrenos de dominio público ocupados por el poblado castreño sobre el túnel de la Autovía do Morrazo, para cedérselos de forma gratuita al Concello y proceder al cambio de titularidad. Entienden, desde la Xunta, que este camino es mejor que el de un convenio de uso porque la promoción de la cultura está “entre las competencias municipales” y con el cambio de titular será “más fácil permitir el uso cultural que se le pretende dar a estos terrenos”.

Además de evitar la solicitud de permisos constantes para cada trabajo, desde la AXI apuntan a que el cambio de titularidad se ejecutaría sin “ningún tipo de contraprestación o pago por parte del Concello de Moaña”. El gobierno local ha recibido ya la propuesta de la Xunta y ahora tiene en su tejado la decisión a tomar, dentro del objetivo que tiene para que el yacimiento sea visitable por los vecinos y turistas y permitir también las visitas guiadas de estudiantes para conocer el pasado de del municipio. Desde la Consellería de Infraestruturas recuerdan que el castro de Montealegre está catalogado como Ben de Interese Cultural y señalan que fue este departamento el que más recursos públicos invirtió en la puesta en valor del yacimiento, primero con las excavaciones para la construcción inicial del Corredor; después con los trabajos arqueológicos para estudiar las áreas que se verían afectadas por los nuevos carriles de la Autovía y, finalmente, apostando por la ampliación del túnel para salvar el yacimiento. La Xunta financió una última excavación y limpieza de puesta en valor, con paneles informativos y accesos, tanto de las estructuras de vivienda del poblado galaico-romano, como de los petroglifos que se encuentran en el entorno. “Tanto Moaña como Patrimonio mostraron su interés en poner al alcance de la ciudadanía este importante elemento arqueológico”, apuntan para explicar la necesidad de una cesión de terrenos. Alegan también que en su momento esta superficie fue expropiada “para un fin público concreto como el de formar parte del dominio público viario de una carretera de titularidad autonómica”, pero ahora el destino del monte es otro muy distinto como las visitas y actividades culturales, “lo que no entra dentro de las competencias de la Axencia Galega de Infraestruturas”. En la actualidad el castro de Domaio tiene dos zonas visitables y se han puesto en valor las estructuras excavadas por Antón Losada Diéguez en 1925 y las realizadas en el año 2016 por el arqueólogo Miguel Vidal. La riqueza de las piezas descubiertas en esta fase, con más de 20.000 elementos de valor arqueológico además de cinco estructuras de viviendas y almacenes, llevó a que los vecinos exigiesen cambios en la Autovía para salvar el yacimiento, implicando en la demanda a los concellos de O Morrazo. Los arqueólogos que trabajaron en la zona entienden que este poblado castreño llegó a albergar a unas 300 personas y su máxima extensión ocupó unas 3 hectáreas. Estuvo habitado entre el I a.C y el I d.C. Sotelo exige a Fomento y Diputación cumplir el convenio para poner en valor el Monte do Facho El convenio firmado en 2015 por el Ministerio de Fomento y la Diputación de Pontevedra para poner en valor 18 yacimientos galaico-romanos de la provincia aún no se ha aplicado en el de Monte do Facho, denuncia el PP de Cangas, que da por perdidos estos últimos siete años sin avanzar en las excavaciones, ni en la consolidación ni en la limpieza de ese ámbito. El portavoz municipal de los populares, José Enrique Sotelo, firma una moción para debatir en el próximo Pleno en la que insta al Gobierno local a dirigirse a Fomento y a la Diputación para que cumplan sus compromisos y ejecuten el proyecto para Donón. El convenio entre las administraciones estatal y provincial para ejecutar el “Programa Provincial Integral para el aprovechamiento turístico de 18 yacimientos galaico-romanos de la provincia de Pontevedra” se firmó el 14 de marzo de 2015 con una inversión de 4.134.350 euros, de los que la Diputación aportaba 2.131.350. En las cláusulas se recoge la “intención” del Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, de “intervenir en la financiación y ejecución de las tareas enmarcadas en las líneas estratégicas de accesibilidad/señalización y musealización, encaminadas a la puesta en valor de los citados yacimientos. La Diputación añade su compromiso de financiar la ejecución de tareas de limpieza, mantenimiento, excavación, difusión/promoción y digitalización”, recuerdan desde el Partido Popular. Aunque O Facho estaba entre los tres yacimientos considerados “prioritarios”, con Santa Tregra y A Lanzada, su situación es de “abandono”, con pasarelas rotas, tomado por la maleza y ofreciendo una imagen poco acorde “con la importancia histórica y turística que tiene”, abunda Sotelo. Mientras, se realizaron actuaciones en otros yacimientos “que no tienen la trascendencia arqueológica de O Facho”.