Las Xornadas pola Igualdade, organizadas por la Federación de Anpas A Gameliña de Cangas, prosiguen este sábado. A las 12:00 en la Casa do Mar está previsto el contacontos “Vivan as uñas de cores”, a cargo de Estudio IA. El mismo grupo ofrece el domingo a mediodía, en la alameda nueva, junto a la Capela do Hospital,la actividad artística “Ao clareo”.

El domingo 21, a las 12:00, en A Capela , Estudio IA representa“Tecendo Igualdade”. El jueves 25, a las 17:30 en la Praza das Pontes son los Contos pola Igualdade “Somos iguais”, a cargo de isabel Queizás y el domingo 28, Estudio IA ofrece junto a a Capela, a las 12:00, “Cinética,Eestétia, Poética”