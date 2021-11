Urbaser propone reforzar la basura los domingos en mayo y todo septiembre

La empresa encargada de la recogida de la basura en O Morrazo, Urbaser, estrenó el nuevo modelo de contrato mensual, una vez que el día 30 de octubre concluyó la última prórroga desde que la anterior concesionaria Recolte le cedió el contrato en la recta final del mismo y fue aceptado por la Mancomunidade de Concellos do Morrazo, que gestiona el servcio para Cangas, Moaña y Bueu.

El cambio de modelo se realizó, tal y como señala la presidenta de turno de la Mancomunidade y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, comunicando a la empresa el acuerdo de la junta de gobierno, que era aprobar la continuidad el servicio mientras que la Mancomunidade se prepara para asumir el servicio de forma directa, es decir, rescatarlo, y estudiar una propuesta que pasó la empresa con una mejora de servicios que ahora mismo no están incluidos en el contrato.

Urbaser planteó a la Mancomunidad la posibilidad de reforzar la recogida de la basura los domingos, no solo en verano, sino antes, empezando en mayo y acabar también más tarde, hasta el 30 de septiembre. Ahora el refuerzo es de 15 de junio a 15 de septiembre. Sin embargo, implica un coste de 20.118 euros, según las fuentes consultadas. Otra de las mejoras apunta a la posibilidad de ampliar el horario de apertura del Punto Limpio, medio día más a la semana. Sería los sábados de tarde, de 15:00 a 19:00.

La presidenta de la Mancomunidad asegura que son propuestas que “estamos estudiando”. Por lo de pronto la recogida de la basura, según el acuerdo adoptado por la junta de gobierno de la Mancomunidad, se realizará con contratos mensuales de 138.000 euros, que es la cantidad que estaba abonado hasta ahora con la prórroga. Seguirá así hasta que el ente supramunicipal tenga listo el rescate del servicio. Para ello, se ha contratado a una gerente que es la que se encargará de poner en marcha todo este laborioso trabajo.

La Mancomunidad había contratado en mayo a Lagares para auditar el servicio con informes mensuales de las anomalías, tras las constantes quejas por el mal funcionamiento llegadas desde los tres municipios. Es por esta razón por lo que desde el PP se critica que la junta de gobierno volviera a poner en manos de Urbaser la recogida a sabiendas de que contrató una auditoría por su mal funcionamiento.

Críticas desde el PP

El grupo popular de Moaña criticaba ayer la “desfachatez” de la alcaldesa por seguir contratando a Urbaser, después de años de incumplimiento de sus obligaciones y sabiendo que Moaña está sucia, la basura sin recoger, los olores llegan a las casas, los contenedores están rotos, las calles están abandonadas y que el servicio público aquí es el peor de toda la provincia. recuerda que Santos lleva más de 6 años de alcaldesa y no ha sido capaz de convocar un concurso para que puedan presentarse otras empresas que sí podrían prestar bien el servicio. No entiende el PP el motivo de seguir con quien no cumple el contrato y lo acreditan los informes de lagares. Dicen que esta situación raya la ilegalidad, “porque no existe razón alguna para que siga premiando a esta empresa. Sobre la municipalización, reprocha que la alcaldesa lleve años hablando de ella “sin saber cuánto nos va a costar, sin examinar todas las opciones, sin tener un estudio de alternativas y costes y mientras tanto continúa contratando a una empresa que incumple sus obligaciones”.