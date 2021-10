Cangas inicia la instalación de 81 arcos y 103 elementos luminosos que animarán la Navidad desde el 3 de diciembre

En vísperas del puente de Todos los Santos, la Navidad ya se empieza a “respirar” en Cangas con el inicio de la instalación del alumbrado contratado por el Concello para animar las fechas más familiares y comerciales del año. Operarios de la empresa Electromiño han empezado a colocar los 81 arcos que colgarán sobre las principales calles del municipio, así como centenar de otros elementos luminosos que completarán la decoración. En total serán 1.287 metros cuadrados de iluminación, con casi 300.000 microluces de led (exactamente 296.703), que suman 14.998 watios de potencia. El encendido oficial de todo el conjunto será el viernes 3 de diciembre, al inicio del puente de la Constitución, y se mantendrá en horario nocturno hasta el 6 de enero, cuando los Reyes Magos emprendan su camino de regreso a Oriente, según adelanta la concejala de Servizos, Aurora Prieto.

La adjudicataria, Electromiño, vuelve a encargarse de los trabajos, ya que el contrato –que incluye el alumbrado navideño y el de las Festas do Cristo– se realizó por un período de dos años, más uno de prórroga. Esta campaña se mantendrán los rótulos felicitando la Navidad en las avenidas de entrada al centro urbano y en el entorno de edificios municipales como la casa consistorial, así como los refuerzos en el Casco Vello, alamedas y plazas más concurridas. Frente al Parque da Palma repetirá un gran árbol de luces, aunque estas navidades el modelo cambiará y ya no será un “abeto” sino un elemento cónico.

En el listado de zonas a iluminar figuran arcos y otros elementos en la Praza da Constitución, Praza do Arco, Eirado do Costal, Eirado do Señal, Auditorio, isleta y fachada del consistorio, Alameda Vella, Paseo de Castelao, Avenida de A Coruña, Avenida de Marín, Avenida de Bueu, Avenida de Vigo, Avenida de Ourense, calles Baiona, Ferrol, Gondomar, Noria, Eduardo Vincenti, Félix de Ozámiz, Méndez Núñez, Montero Ríos y Rúa Real. La dotación de elementos de iluminación navideña se completa con instalaciones en la carretera de Aldán y en todas las parroquias del municipio.

El cambio del sistema de iluminación a tecnología led supone un alto ahorro en energía eléctrica, con la consiguiente reducción de costes, y en emisiones contaminantes, señalan los técnicos, que reparan en los datos de potencia instalada para la campaña de Navidad y Reyes. En conjunto, los 81 arcos luminosos y un centenar más de elementos de decoración suman una potencia de 14.998 watios, muy inferior a la que se consumía antaño con la iluminación tradicional.

Música en las calles para animar las compras

La instalación de los elementos luminosos comenzó el lunes en el centro de Cangas y avanzan “a buen ritmo”, señala la edil responsable. Desde el departamento municipal explican que los trabajos se han adelantado con respecto a otros años porque las condiciones del contrato son las mismas y la adjudicataria ya los tenía planificado de antemano. Desde el Concello también prefieren que sea así, para evitar prisas de última hora, como sucedió en anteriores campañas navideñas, y poder solucionar imprevistos con tiempo suficiente. El despliegue de medios en edificios y espacios públicos incluye la emisión de música de temática navideña por megafonía instalada en calles del centro urbano. Aunque la fórmula no contenta a todo el mundo, el objetivo es amenizar la campaña de compras, que este año puede verse favorecida por la mejoría de los datos sobre la pandemia de Covid.