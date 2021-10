La "salvaje" carretera PO-313

La presencia de caballos salvajes en el entorno de la carretera PO-313 que une Moaña y Marín es cada vez más frecuente. Aunque la imagen que dejan es francamente bonita, el riesgo para la seguridad vial es muy elevado, por lo que urge adoptar alguna medida al respecto.

Cuestión de prioridades

No es mi ánimo crear polémica o divisiones dentro del deporte cangués, ni mucho menos. Pero con absoluta sinceridad uno se pregunta si la principal necesidad que existe en estos momento era un nuevo videomarcador en O Gatañal, que dispone de un marcador electrónico con apenas seis años de antigüedad. Sobre todo si se tiene en cuenta que la renovación de las pistas de atletismo lleva empantanada desde no se sabe cuando. Ya no voy a entrar en los defectos que presenta desde el minuto uno la nueva pista de O Gatañal, que en el futuro darán mucho de qué hablar... y probablemente que pagar.