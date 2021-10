La Xunta de Galicia retomará el diálogo con la plataforma de empresarios auxiliares del sector naval afectados por los impagos de grandes astilleros. El portavoz del colectivo, Balbino Barcia, solicita a los representantes de las 18 empresas que contacten con él a lo largo de este fin de semana, para trasladar sus datos a la Xunta. Solicitará, como primera ayuda, la extensión a todos los afectados de la defensa jurídica con ayuda del Gobierno gallego, al estar varios de ellos en riesgo de perder sus viviendas por embargos.

Por otro lado, estos auxiliares han remitido ya toda la documentación sobre las facturas que no cobraron a la Plataforma de Morosidad, que actuará como lobby ante la Unión Europea para defender que los que no pagan las facturas no reciban fondos comunitarios. Las 18 empresas afectadas, muchas de ellas de O Morrazo, reclaman el pago de deudas por un importe total de unos 7 millones de euros.