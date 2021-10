El nuevo callejero de Coiro supone nombrar a un centenar de calles y afecta a 1.600 casas

El Concello de Cangas pone a exposición pública el nuevo callejero de Coiro. La nueva rotulación de calles afecta a 7.000 habitantes y a 1.600 casas. Hay que tener en cuenta que parte de la urbe de este municipio está dentro de la parroquia de Coiro, como la avenida de Ourense, la zona del Concello o el barrio de O Forte, así como la avenida de Marín. En total son 101 las calles nuevas que se nombran. Hasta la fecha se distinguían por los lugares. La exposición pública comienza el martes, en horario de 11.00 a 13.30 horas y de lunes a miércoles de 16.30 a 180.00 horas, en la biblioteca de Coiro. La exposición pública se cerrará el 19 de noviembre. La intención es recoger las alegaciones que presenten los vecinos, aunque hay que recordar que este trabajo forma parte de un acuerdo plenario de 2005 que aprobó el nuevo callejero. Los nuevos nombres se basan principalmente en la toponimia del lugar.

Después, la propuesta será sometida a la aprobación del pleno de la corporación municipal y se remitirá al Instituto Nacional de Estadística (INE) para su codificación. Más tarde se procederá al trabajo en la calle, que consiste en la colocación de placas y números con el nombre de cada calle y su posterior implantación en el padrón municipal y envió a Catastro con los cambios realizados. Todo este trabajo se tardará un año en realizarse, aproximadamente, según calculan los técnicos.

Después de las experiencias vividas en Aldán y O Hío, donde en estas parroquias se vivió durante un tiempo con doble numeración, la intención del Concello de Cangas es evitar que este fenómeno se vuelva a producir. Tras O Hío y Aldán, el turno le tocó a Darbo, donde hubo algunas malas interpretaciones, como con la calle dedicada a Pepe Simón.

En Coiro hay quince lugares: Agualevada, Boubeta, O Carballal, O Castrillón, A Costeira, O Cruceiro, A Devesa, Espíritu Santo, O Forte, As Cruncheiras, A Pedreira, Reboredo, A Retirosa, Romarigo, A Rosada, A Rúa, Trigás, Verín, Xielas y O Xistro. Donde más calles hay es Espíritu Santo, sin embargo nuevas solo aparecen la rúa Esqueiro, Manuel Vivero, Camiño da Rúa y Rúa do Cañoto; en A Rosada son todas las calles nuevas: Bondiñeiro, Paraisa, rúa da Raposa, da Rozada, do Viveiro, de Xan Portela, de Pentes; en el barrio de O Forte aparece como nueva calle la del poeta Bernardino Graña. En Romarigo aparece como nuevas las calles Atenas 2004, que dan nombre a las del campo de fútbol y travesía campo de fútbol. Sin embargo, aquí parece que esta previsto ya una modificación inmediata. Se acordó buscar un topónimo del lugar. En A Pedreira aparece la rúa Asturias y A Retirosa son todas las calles nuevas: dos Barreiros, da Retirosa, da Videira, Xanfreira, de Xibás y en A Parada son también todos los nombres nuevos: Rúa da Agrela, rúa do Canudo, rúa da Parada, rúa da Rubiña, rúa da Agualevada, rúa das Latas y rúa subida ó Pardiñeiro. Lo mismo ocurre en O Xistro con las calles O Xistro, de Pentes, da Rubiña, do Viveiro, de Xan Portela y da Xunqueira, lo mismo que en los lugares de Trigrás, Verín, Xeilas, Agualevada, A Boubeta, O Carballal O Castrillón y A Costeira.

No se sospecha que haya muchas novedades con las alegaciones, ya que los nombres fueron todos consensuados con los vecinos y las asociaciones de vecinos, otorgando preferencia a la toponimia.

Un trabajo que comenzó con un acuerdo del año 2005

En el año 2005, el pleno de la corporación municipal aprobó el nuevo callejero del municipio. La Gerencia del Catastro, en 2014, comunicó al Concello de Cangas su intención de volcar en su base de datos las nuevas calles y los nuevos números. Se estaban refiriendo a los trabajos del nuevo callejero de O Hío y Aldán. El principal objetivo de este trabajo es actualizar un callejero que había quedado desfasado debido principalmente al boom urbanístico, que dejó al descubierto la apertura de nuevas calles y caminos que estaban sin nombrar. Las asociaciones colaboraron estrechamente con el Concello de Cangas en la labor de elaborar el nuevo callejero de todas las parroquias del municipio, dando prioridad a los topónimos y escapando de los homenajes. Fue una amplia labor que ahora empieza a ver sus frutos y que evitará las confusiones a los carteros, que ya no son aquellos de otros tiempos que conocían perfectamente la zona y a cada un ode los vecinos. Esos tiempos quedaron muy atrás.