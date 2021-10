Hermelo: “Si el PP lo tiene tan claro que acuda a Fiscalía”

Tomás Hermelo, uno de los concejales de Avante!, asegura que su formación tiene claro donde está. Asegura que siempre estuvo en la oposición y que no entiende la postura del PP, que se molesta por asegurar que Avante quiere contrastar la información que ofrecen los populares y la de la alcaldesa respecto a las facturas relacionadas con unas supuesta asesoría de imagen. Tomás Hermelo afirma que su grupo siempre trabaja con datos, de ahí su petición a intervención para que enseñe el contenido de las facturas. “Si el PP lo tiene tan claro ya no sé porque no acude ya a la Fiscalía a presentar una denuncia”, manifiesta Tomás Hermelo, en alusión a las críticas recibidas por la concejala del PP Dolores Hermelo.