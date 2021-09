El Gobierno central no contempla recuperar la isla de Samertolaméu

A iniciativa del nacionalista, el ejecutivo de Pedro Sánchez alegó que no dispone de ningún proyecto para la regeneración de la línea de costa “con la recuperación del arenal de A Xunqueira” mediante la liberación de las ocupaciones de dominio público terrestre. Además, alega que “ya existe conexión peatonal” entre el puerto de Meira y el arenal de O Cocho, señalando que debe ser el Concello el que ponga a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica los terrenos necesarios en la parte oriental de la antigua isla.

El BNG de Moaña muestra su disgusto con esta respuesta al entender que “ejemplifica el desconocimiento y falta de compromiso del actual Gobierno español con Moaña”, el responsable local del BNG, Daniel Rodas, entiende que el ejecutivo central “desconoce que la recuperación del arenal de A Xunqueira es una realidad desde el año 2009, inaugurada por la ministra socialista Elena Espinosa”, y lamenta que se olvide “de los compromisos adquiridos entonces por el PSOE” para continuar por Samertolaméu esta regeneración.

Los nacionalistas replican también que en la actualidad no existe ninguna conexión peatonal entre la playa de O Cocho y la antigua isla “salvo que consideren que es apto el enlace a través de la carretera general (PO-551)”. Rodas, asimismo, entiende que no es de recibo “trasladar al Concello la responsabilidad de los terrenos en dominio público marítimo terrestre” para poder desarrollar un tramo peatonal en la zona oriental de la isla “que seria ridículo, porque ya está consolidado salvo una pequeña zona competencia de Costas del Estado”. Critican, desde el BNG coaligado con el PSOE en el gobierno municipal, que “el ejecutivo de Sánchez carece de propuestas para hacer avanzar Moaña y no reconoce los compromisos adquiridos por su grupo con anterioridad”, en referencia a la promesa durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para “ordenar el relleno de este frente marítimo de Meira”.