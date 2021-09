La quinta ola de la pandemia sigue en esa meseta en la que se instaló desde la semana pasada, con una evidente tendencia a la baja en Cangas y estabilidad en Moaña y Bueu.

En Cangas, el número de contagios a siete días es de 14 y de 32 a 14 días; datos muy positivos respecto a los del día 5, cuando a siete días el número de contagios era de 18 y a 14 días de 32. Son buenas cifras para un final de verano y en las que no aparece, de momento, el índice desestabilizador de las fiestas, como sucedió en otros municipios de Galicia. Según los expertos, será avanzada esta semana cuando se pueda saber ya si las fiestas alteraron la curva de contagios. Así, Moaña se mantiene a 7 días entre 1 y 9 contagios y 11 a 14 días, exactamente las mismas cifras que Bueu, que son las mismas que las del día 5.

Con el inicio del curso escolar, la comunidad educativa está pendiente de la vacuna de los niños menores de 12 años. Ahora mismo, las vacunas para esta franja de edad están pendientes del cierre de pruebas que permitan determinar si es conveniente o no ponerla. Y eso no se sabrá hasta bien entrado el invierno. Hay quien asegura que aún se tendrá que esperar más tiempo. No obstante, la experiencia del pasado año fue bastante positiva en los colegios. Hubo casos, pero lejos de contagios masivos.