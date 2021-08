El turismo nacional prevalece en O Morrazo

Este crecimiento en 2021 con respecto a 2020 se debe al turismo nacional, procedente de las comunidades autónomas vecinas. La presencia de internacionales no consigue todavía recuperar las cifras anteriores al COVID. Lo que no ha cambiado es el orden de destinos. De las 7.657 visitas a las oficinas de turismo en lo que va de verano, Cangas destaca con 4.115 consultas. El mayor aumento se produce en Bueu, con 2.235 visitas, seguido de Moaña, con 1.307 personas atendidas en julio y agosto.

El perfil del turista continúa en la línea del año pasado, motivado por las restricciones sanitarias. El 95% de los visitantes que acudieron a las oficinas de turismo son nacionales. La mayoría proceden de Madrid, País Vasco y Castilla y León. La técnica de turismo de Bueu, Noelia Cortizo, destaca el incremento de vascos, con respecto a años anteriores. También lo notan en Moaña, dónde han atendido a 107 turistas de procedencia vasca.

El turismo internacional se sigue manteniendo al margen en la comarca y no ofrece grandes cambios con respecto al 2020. En Cangas, solo 7 de cada 100 solicitantes de información en las oficinas procedían de destinos internacionales. En Moaña, la cifra es menor, con tan solo un 5% de visitantes extranjeros. Los puntos de información explican que proceden mayoritariamente de Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y Alemania. Más allá de Europa, la oficina de turismo de Moaña registró la visita de seis ciudadanos argentinos.

El triunfo del senderismo

Las actividades más demandadas este verano en las oficinas de turismo son las relacionadas con la naturaleza. Quizás motivados por unas temperaturas estivales más bajas de lo habitual, los turistas se refugian en rutas de senderismo y culturales.

En la oficina de Moaña, que lleva 1.307 visitas registradas en julio y agosto, la estrella fue la ruta del río Fraga. La sigue muy de cerca “Moaña no camiño”, que promociona la variante del Camiño Portugués da Costa que atraviesa el municipio. Ana Balado, al frente del punto de información moañés, destaca también la gran demanda de rutas por las bateas y las visitas a los miradores.

Lo mismo ocurrió en Bueu, con 2.235 solicitudes de información este verano. Suponen casi el doble de las atendidas el verano anterior, con 1.558 visitas a las oficinas, pero como apunta la técnica de turismo, la oficina estuvo abierta menos días durante 2020. En Bueu, las rutas de senderismo también fueron un éxito entre los visitantes. Registran una alta demanda las rutas urbanas “Sabor e mar” y las organizadas dentro del programa de jornadas de promoción del polbo. Tampoco faltaron las preguntas sobre las islas Ons, como cada temporada estival.

En Cangas, la oficina con más visitas de la comarca, con un total de 4.155 preguntas, la mayoría se centraron en conocer el centro histórico y la zona de Cabo Home. Cangas cuenta con un segundo punto de información en el puerto marítimo, donde gran parte de las consultas atienden a las islas Cíes y a las autorizaciones necesarias para poder comprar los billetes.

¿Cómo son las pernoctas?

El número de días que pasan los turistas en la comarca varía en función del mes. En julio se producen estancias más cortas mientras que, en agosto, los visitantes optan por pasar una quincena o incluso todo el mes. Aunque la franja de edad registrada en las oficinas es heterogénea, en agosto aumentan las visitas de personas de más de 60 años, que cuentan con vivienda en la comarca.

La mayoría de las pernoctas atienden a alquileres turísticos y hoteles. No obstante, las oficinas de información también dan cuenta del incremento de turistas en caravanas y vehículos habitables. Incluso algunos llegaron a O Morrazo en barco, pasando la noche en los puertos.

Santos cree que O Morrazo debería de figurar como punto turístico en las encuestas del INE

A pesar de que O Morrazo se revela como uno de los lugares más turísticos de Galicia, el Instituto Nacional de Estadística (INE) no lo recoge como punto turístico en sus encuestas sobre ocupación hotelera u otros tipos de alojamiento. El INE define punto turístico como “municipio donde la concentración de la oferta turística es significativa”.

En la última publicación, sobre viajeros y pernoctaciones por puntos turísticos, no figura O Morrazo ni tampoco ninguno de sus municipios. Si aparecen otras localidades próximas como Vigo, O Grove o Sanxenxo. La presidenta de la Mancomunidade do Morrazo y alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, considera importante que la comarca figure como punto turístico para poder acceder a los datos. Asegura que desconoce el motivo por el que no se incluye a O Morrazo.

La comarca, tampoco cuenta con entidad propia en los geodestinos que se emplean para las estadísticas oficiales de Turismo de la Xunta. En ese caso, O Morrazo se agrupa dentro del geodestino Rías Baixas. La normativa define a los geodestinos como “lugares que conforman una identidad turística diferenciada y singular con capacidad para generar flujos turísticos”.