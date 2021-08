“Cada vez hay más gente que compone música propia, es bueno para la cultura”

–¿Cómo definiría la música de su último disco, “Universo normal”?

–Es el resultado de todas las músicas que he ido recorriendo a lo largo de mi vida. Empecé tocando el piano clásico y luego estudié músicas del mundo. Siempre he tenido el jazz cerca de los oídos por mi padre. El disco es como poner en una coctelera todas las cosas en las que he ido trabajando.

–¿Tiene presente sus raíces argentinas?

–Es algo contra lo que no puedo luchar. No lo he hecho de forma consciente, pero lo llevo en mí. Las cosas que una vive cuando es pequeña siempre se quedan ahí.

–¿Por qué ha elegido el título “Universo Normal”?

–Estas dos palabras engloban dos cosas muy importantes para mí. Por un lado el día a día, la normalidad en la que vivimos, y por otro el universo, la parte más mágica de la vida.

–-El disco ha sido grabado por Seed Jazz, que se ha abierto a las nuevas voces del jazz. ¿Cómo lo valora?

–Han hecho un gran trabajo y estoy muy agradecida. Han apostado por artistas emergentes con proyecto propio. No sé cómo es en el resto de España, pero veo que hay mucha gente con una creatividad brutal. Cada vez hay más gente que compone música propia. Me parece muy bonito para una cultura que las personas se animen a componer su propia música, porque se crea una oleada de estilos personales.

–¿Se ha visto afectada musicalmente por la pandemia?

–Tenía que grabar el disco en marzo y justo llegó la pandemia, pero seguimos para adelante. Lo acabamos grabando en agosto. La salida ha sido complicada, no hubo una presentación a lo grande. Evidentemente la pandemia ha afectado a las músicas que no son de un público muy extenso, pero no se han cancelado tantos festivales como en otros géneros. Estar en el medio nos ha beneficiado.

–¿Cómo valora poder tocar en el Canjazz?

–Me hace mucha ilusión, es un festival del que he oído hablar hace tiempo, es bastante conocido dentro del jazz. Me apetece mucho venir a Galicia y estar en Cangas. Los sitios pequeños tienen un encanto que no hay en otro lado. Suele pasar que en estas zonas, como cuesta más traer a gente, el trato es precioso y se nota mucho el valor que le otorga la gente a la música. Siempre es algo muy mágico.