Cangas alega a la ordenanza de autocaravanas de la Fegamp y pide que los concellos fijen los precios

El Concello de Cangas presentó alegaciones al modelo de ordenanza de estacionamiento y pernocta de autocaravanas y vehículos vivienda semejantes que presentó la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) a los ayuntamientos. Desde la Alcaldía se considera adecuado que se apliquen tarifas por los servicios: agua, saneamiento y basura. Por eso, la regidora local considera importante que los Concellos ofrezcan zonas donde las autocaravanas tengan servicios y no sea solo una explanada de jabre. También considera que no se puede prohibir el aparcamiento de autocaravanas en zonas de playa, porque sería discriminatorio, como no se prohibe estacionar a otros vehículos porque sean de una determinada marca. Pero sí que considera que las autocaravanas no pueden aparcar y estar todo el día o varios días en el mismo sitio. En este sentido, la regidora entiende que sí se debe fijar un horario de aparcamiento en zona de playa para este tipo de vehículos con el fin de obligarlos a buscar áreas para pernoctar. Afirma que en Cangas, en la actualidad, hay siete zonas para albergar autocaravanas.

En el municipio de Cangas, las autocaravanas se convierten en una auténtica preocupación para los gobiernos municipales, que reciben quejas de los vecinos. Nerga es uno de los lugares donde es habitualmente ver a este tipo de vehículos. Se prohibió estacionar en Rodeira y también en el Puerto de Aldán, pero año a año las autocaravanas van ganando terreno en la zona de O Hío y Aldán cercanas a las playas. El Concello de Cangas quiere que la Fegamp diferencie bien entre autocaravanas y caravanas. Mantiene que las últimas son vehículos que necesita remolque y también que se defina bien lo que es pernoctar.

El gobierno de Cangas considera que se debe dejar a los concellos la decisión de fijar un precio por los servicios para los vehículos vivienda, porque la prestación de estos servicios de forma gratuita puede ser una forma de atraer a este tipo de turismo, sobre todo en concellos de interior o con menor atracción turística. Lo cierto es que la propuesta de la Fegamp no plantea ningún precio público. Como tampoco lo hace para la entrada de autocaravanas en las zonas de estacionamiento que se creen.

Según el modelo de la Fegamp, los puntos de reciclaje, tanto sean de titularidad pública como privada, tendrán que contar con la siguiente infraestructura: acometida de agua potable, rejilla de alcantarillado para desagüe y evacuación de aguas procedentes del lavado doméstico y rejilla de alcantarillado para el vaciado de WC.

El gobierno municipal de Cangas afirma que no tiene mucho sentido la propuesta de la Fegamp en la que se indica que con el propósito de evitar molestias por el ruido a los vecinos y usuarios contiguios establecer un horario en las zonas de estacionamiento reservado y puntos de reciclaje para la entrada y salida de vehículos y uso de los servicios desde las 08.00 horas hasta las 23.00 horas. “Esto supondría que un usuario que llega fuera de ese horario tendría que pernoctar en la vía pública, aunque hubiese sitio en la zona reservada, además de que como cualquier otra instalación turística tiene servicio 24 horas, mientras se cumpla la normativa de ruidos se de usar en horario continuo".

El modelo de la Fegamp propone la inmovilización o retirada del vehículos de la vía publica cuando se cometa una infracción en los supuestos que contempla en la ordenanza. Pero si la persona infractor no acredita su residencia habitual en territorio español, el agente denunciante debe fijar provisionalmente la cuantía de la multa y, de no depositarse su importe o garantizarse su pago por cualquier medio admitido en derecho, se procederá a la inmovilización del vehículo de acuerdo con lo estipulado en el artículo 67.4 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad.

La Policía se prepara para el fin de semana más “movido” del año

La Policía Local de Cangas mantendrá, de momento, el dispositivo de dos patrullas en la zona rural para este fin de semana, que se prevé uno de los que más movimientos de personas en coche genera de todo el verano. El dispositivo comenzará a las 12.00 horas y se mantendrá hasta las 20.00 horas, tanto hoy como mañana. Además, dirigirá el tráfico en el cruce de Vilariño, que es donde tiene competencia la Policía Local, porque la Guardia Civil lo hace en el cruce de O Viso. El jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, señala que este año las autocaravanas no están generando en el municipios muchos problemas. Afirma que, en la villa, se concentran en el aparcamiento de Altamira, en la Unidad de Actuación Número 5, y que en Nerga se limitó la pernocta de estos vehículos. En el puerto de Aldán, las competencias ya no son del Concello de Cangas, sino de Puertos de Galicia. Los marineros protestan todos los años por esta circunstancia.