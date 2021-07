Moaña ha decidido suspender el XV Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia, que se iba a celebrar del 5 al 8 de agosto, debido al aumento de contagios de COVID en el municipio, que ha subido en el nivel de restricciones al alto. La decisión fue adoptada en una reunión esta tarde del comité organizador con la presidencia de la alcaldesa, Leticia Santos, que explica que la suspensión se debe "o cambio de situación epidemiolóxico do Concello, de nivel medio de restricións a nivel alto anunciado hoxe pola Xunta de Galicia" y viendo "a tendencia á alza dos datos de casos activos en Moaña e na área sanitaria de Vigo, ante unha posible entrada no nivel extremo na vindeira semana". El comité entiende que no se dan las circunstancias favorables para desenvolver con plenas garantías el Encontro.

Aseguran desde la organización que llevan "máis dun ano traballando no evento, intentando por todos os medios e ata o último momento celebrar o Encontro, que contribuiría a dinamizar a economía local, a que Moaña desfrutase da cultura e do patrimonio marítimo pesqueiro galego, a mostrar a quen nos visitase a nosa esencia de vila mariñeira; mais a situación sanitaria na que está inmersa Galicia fainos tomar unha decisión difícil e complexa".

Son conscientes de que hay tripulaciones y delegaciones que ya están en camino, personas voluntarias comprometidas con la celebración, colectivos y entidades colaboradoras, por eso "lamentamos moito as molestias que lles poida ocasionar esta suspensión e pedimos desculpas polas mesmas". Por último, agradecen y reconocen a todas las personas, entidades y patrocinadoras de esta edición su compromiso y su colaboración.