Moaña se enfrenta a una semana complicada debido al aumento de contagios de COVID-19 al llegar hoy a los 103 casos positivos, lo que sitúa a este municipio con una incidencia de 530 casos por cada 100.000 habitantes y al borde de subir del nivel medio actual al alto. En esta situación, el concejal independiente de XM, Javier Carro, ha solicitado a la junta de gobierno que se suspendan todos los actos en donde se puedan dar una aglomeración de personas, tanto de interiores como de exteriores, que sean patrocinados o promovidos por el Concello. Carro asegura que así es más difícil de poder contener el virus y puede llegar a una contaminación mucho mayor entre los vecinos y, en consecuencia, más restricciones sanitarias: "Non so pode valer o dar a coñecer o noso pobo, se non que debe de imperar a nosa contribución como políticos de responder y corresponder con a nosa veciñanza e velr por un mellor futuro".

Uno de los actos programados en Moaña para este fin de semana es el mítico Intercéltico, que se celebra del viernes 30 de julio al domingo 1 de agosto con conciertos por la noche y el domingo también a mediodía. También hay un Torneo de Fútbol Playa en A Xunqueira los días 31 de julio y 1 de agosto.

La alcaldesa, Leticia Santos, asegura que los eventos están organizados con aplicación de las medidas preventivas de Covid vigentes para este municipio. Explica que en el Intercéltico se adoptó a formato público sentado de 2 en 2 personas con separación mínima de 1,5 metros entre no convivientes. Se realiza al aire libre y con una importante reducción de aforo -592 personas- con respecto a lo que estaría autorizado. Añade que no está permitido levantarse de la silla, ni comer, ni beber mientras dure el concierto. Además señala que es obligatoria la desinfección de manos a la entrada al recinto, que se ubica en el entorno del palco del paseo, y también el uso de mascarilla.

Uno de los eventos importantes también este verano en Moaña es el Encontro de Embarcacións Tradicionáis de Galicia, que se celebrará del 5 al 8 de agosto. Todavía hay tiempo para que los contagios en Moaña bajen, aunque la regidora asegura que en este caso, cada espacio está diseñado en base a un protocolo COVID-19 redactado para el evento y que recoge la normativa. Añade que desde el Concello "seguimos defendiendo que la Cultura es segura y que debemos cumplir la normas preventivas en todas las circunstancias, como se hace en los eventos municipales".