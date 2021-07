Luita Verde denuncia daños en las dunas de A Xunqueira con motivo del campeonato de balonmano

La asociación ecologista Luita Verde también considera que se dañaron las dunas de la playa de Xunqueira, lugar al que se trasladó el campeonato de balonmano playa que debía de celebrarse en Rodeira, pero que se suspendió por los daños ocasionados en el complejo dunar en esta playa.

Asegura este grupo ecologista que la agresión consistió en la utilización de maquinaria pesada con el resultado final de remover y explanar el arenal actuando al final de frente dunar que fue subiendo en la parte más alta hasta superar al propio vallado de protección y rebajando el perfil de más de un metro de arena que la dinámica litoral y la acción eólica fue acumulando en el lugar desde que en el año 2009, la Dirección General de Costas financiara las obras de recuperación del dunar de A Xunqueira.

También denuncian que se procedió a la instalación de tuberías de agua, electricidad y cuadro eléctrico de suministro a dicho evento deportivo dentro del propio perímetro dunar.

Según apunta la asociación, el resultado fue, a demás de un rebaje severo del perfil del frente dunar, la desaparición de varia poblaciones de planta dunares y la afección de otras que e fueron instalando y viniendo a enriquecer la biodiversidad local, como la Euphorbi paralias o el pájaro amarillo de las playas la correola de playas la eiruga marina, el cardo de riberala silene nizara o la grama marina, algunas de ellas endémicas de las costa del noroeste ibérico, otras escasas en su distribución a nivel gallego y provincial y mismo inexistentes con anterioridad a nivel local.

Par Luita Verde esta actuación muestra un absoluta desprecio y falta de sensibilidad con el medio natural por parte de los promotores, en especial del Concello de Moaña, que luce una bandera verde por una supuesta buena gestión medioambiental, “máis na realidade inexistente, xa que únicamente circunscribe a unas pocas actuaciones simbólicas e de cara a galería. Ao tanto salientamos que non ten sentido levar grupos escolares a retirar plásticos do areeiro da Xunqueira un día ao ano para despois telo o resto do tempo no máis absoluto abandono o agredilo de xeito tan contundente”.

Loita Verde presentó un escrito dirigido al Servicio Provincial de Costas denunciando los hechos para saber si los hechos la actuación contó con la correspondiente actuación, en caso contrario, se proceda a la apertura de un expediente sancionador a los promotores. Además, el colectivo solicitó la restauración del ecosistema dunar afectado a su estado anterior y la aplicación de la zona de protección del frente dunar con un nuevo vallado. También manifiesta que esta “agresión” se añade al lamentable estado de deterioro del propio cierre de madera de protección dunar, en muchos de sus tramos muy degradado o directamente roto. Luita Verde ya se dirigió a finales del pasado año al Concello de Moaña para en colaboración con Costas proceda a la mejora ambiental, restauración y mantenimiento plurianual de las dunas de A Xunqueira y que la limpieza de playas se realizara de forma manual.