Moaña tendrá cronista oficial del Concello

El colaborador de FARO Manuel Uxío García Barreiro se convertirá mañana en el cronista oficial del Concello de Moaña. El acuerdo se adoptará en el transcurso de un pleno de carácter extraordinario en el que toda la corporación, de forma unánime, ratificará este nombramiento, en la primera vez que Moaña dispondrá de esta figura tan relevante como simbólica. Se finalizará, de este modo, un proceso de algo menos de un año iniciado en julio de 2020 con la propuesta presentada por el edil de XM, Javier Carro y que ha sido respaldada por el resto de los grupos.

Desde que se pactó la celebración de un pleno extraordinario para abordar este asunto el gobierno local únicamente estaba pendiente de que se relajasen lo máximo posible las restricciones por el Covid-19 a fin de que el salón de plenos pudiese acoger público y tuviese el aforo suficiente para darle cierto lustre al acto. Así se manifestó en la última reunión de la junta de portavoces, celebrada el pasado 18 de junio. Ahora, con la posibilidad de completar hasta el 70 por ciento de la capacidad del salón de plenos, se ha decidido celebrar ya el pleno.

La idea, no obstante, es no sobrecargar el recinto, por lo que únicamente habrá espacio para entre 40 y 50 personas. Familiares y amigos de Manuel Uxío García Barreiro y representantes de colectivos integrarán la reducida comitiva que pueda asistir al evento. “Entre los ediles y los técnicos ya somos 18 personas, y aunque contamos con equipos de purificación y renovación de aire no queremos sobrecargar el salón de plenos”, afirma la regidora moañesa, Leticia Santos. El resto podrá presenciar el pleno bien a través de la mediateca de la Sede Electrónica o por la página de facebook del Concello.

Manuel Uxío García Barreiro nació en 1947 y trabajó como jefe de máquinas y en una empresa energética, antes de su jubilación a los 60 años. Fue entonces cuando se interesó por la historia de las feligresías de Moaña y dio rienda suelta a su faceta de investigador, que se ha traducido en la publicación de varios libros sobre el naufragio del pesquero Ave del Mar, sobre el Pazo de O Rosal o la parroquia Santa Baia de Meira, entre otros. Sus méritos en la investigación y difusión histórica le conceden ahora un cargo de cronista oficial que es vitalicio y que no puede ser poseído simultáneamente por otra persona.