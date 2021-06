La Xunta suprime la rotonda en el cruce del colegio de Tirán y la mejora del TCA solo tendrá una glorieta

La Consellería de Infraestruturas ha suprimido la rotonda prevista en el cruce de subida al colegio público de Tirán dentro del proyecto de mejora de la seguridad viaria en la PO-551 en el llamado TCA (Tramo de Concentración de Accidentes) de Tirán, entre la salida de la travesía de Cangas y esta misma intersección. La obra pasará, por lo tanto, de las tres nuevas glorietas que se contemplaban inicialmente, a solo una, en el entorno del acceso al supermercado Lidl. Anteriormente se había proyectado otra rotonda en el cruce de Santo Domingo, todavía en Cangas, pero se suprimió al poco de iniciarse todo el procedimiento. En la respuesta a las alegaciones presentadas por la Asociación de Veciños de Tirán, la Xunta aceptó algunos cambios como la eliminación de esta glorieta que se proyectaba para el punto kilométrico 23+220. La ubicación de la estructura ya se había desplazado unos metros en los proyectos, también por las peticiones vecinales. Finalmente se suprime liberando a la Xunta de una gran afección en materia de expropiaciones.

En su lugar el cruce del colegio quedará con un carril central que permitirá el cambio de sentido. Como ya publicó FARO, la relación de bienes afectados se reduce por lo tanto a 46 fincas y 2.500 metros cuadrados.

Tras esperar más de un año a la respuesta de sus alegaciones, la Asociación de Veciños de Tirán lamenta que no se aceptaran otras solicitudes “que no van en sintonía con la filosofía de la Xunta para la PO-551”. No se contempla, por lo tanto, la adaptación de los cruces con el recuperado Camiño Real, en donde pedían una unificación estética con prioridad peatonal. Los vecinos lamentan también no disponer de momento de un plano con una explicación detallada de todos los cambios previstos con la mejora del TCA y pedirían una reunión con el Concello para estudiar la documentación de la que dispone el gobierno local y tratar de involucrarle en sus reclamaciones. Entienden, desde este colectivo, que se reducirá la inversión en Tirán de forma sensible “al bajar el gasto en expropiaciones y al suprimirse dos de las rotondas previstas inicialmente, cuando la inversión era de 1 millón de euros”.

La reforma se hará a lo largo de un tramo de 2 kilómetros y la única rotonda que se construirá tendrá hasta 28 metros de diámetro, con dos carriles de 4 metros, en el entorno del acceso a la superficie comercial.

Domaio y Bueu

La Xunta tiene a la PO-551 en obras ya en los TCA de Bueu y de Domaio. El tramo más avanzado es el de Bueu, en donde desde ayer quedaron operativas las dos nuevas rotondas, en Lampamán y Castrelo –en la salida de las playas de Agrelo y Portomaior–, para reducir el impacto de su construcción en pleno verano. En los últimos días se aceleraron las obras ocasionando importantes retenciones, sufridas incluso ayer mismo por los conductores. Las glorietas entran en servicio tras 10 meses de trabajo. Para finalizar la mejora de la seguridad viaria en Bueu solo quedan por construir los bordillos, la senda peatonal en Lapamán y la nueva red semafórica con dos pasos de peatones inteligentes, que se iluminan en cuanto detectan la presencia de viandantes, y dos semáforos de pulsador.

En lo que respecta a la actuación en el TCA de Domaio, la empresa contratada, Covsa, está trabajando ya en el ensanchamiento de varios de los cruces entre los barrios de la parte alta y la PO-551. Los trabajos iniciados hace apenas dos semanas, están focalizados sobre todo en el cruce de Isamil y en la intersección previa al casco urbano de Moaña.

En este TCA la obra más destacada será también una rotonda. En este caso se trata de la proyectada para el cruce de bajada al puerto de bateeiros de Domaio, que incluirá un tramo de acera para evitar que los camiones impacten con la fachada de una vivienda que desde hace años sufre las consecuencias de este cruce estrecho. La decisión de la Xunta, en esta ocasión, es no iniciar la construcción de la glorieta hasta septiembre, para evitar atascos en los meses centrales del verano. Eso sí, en los últimos días han marcado ya la zona y se han realizado movimientos de tierras en el entorno de este cruce. La inversión global en Domaio supera los 491.000 euros.