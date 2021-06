Jacobo García y Sandra Osorio, campeones de pesca submarina.

Con más de 800 kilos de capturas, concluyó el Campeonato Gallego de Pesca Submarina, que se celebró a lo largo del fin de semana en Cangas, y en el que quedaron campeones Jacobo García Fernández, del club Sotavento; y Sandra Osorio, del club vigués “Terra dos mares”. En sub-23 venció Daniel Pazos, del Sotavento; y en veteranos, Antonio González Barreiro. Toda la pesca se repartió entre los comedores escolares.

Los trienios y los quinquenios perdidos

Que me informan que el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, percibía menos dinero ejerciendo esa condición política que lo que dejaba de ganar como profesor del colegio público de San Roque, en Darbo. Que al final eran ya muchos trienios y quinquenios de funcionario de Educación. También me comentan que el criterio de percibir la cantidad de dinero que se dejaba de ganar en el puesto de trabajo debería persistir, porque era un criterio claro, que obedecía a una cuestión que se puede computar, no a otras.

El rojo banco de la alameda vella

Hay un banco en la Alameda Vella de Cangas donde se sienta habitualmente por la tarde una persona que da fe de lo que sucede. En los últimos días hubo trajín en ese banco, donde se habla de política local y también de la vida. Recientemente pasó por ese lugar alguien tratando de convencer. Habrá que ver si lo hizo.

Futuro de Fervenza

Fervenza está deshojando la margarita. Lo que parece claro es que no repetirá como candidato a la alcaldía de Moaña, o no, que diría Mariano Rajoy.