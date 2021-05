Recoger y reutilizar plásticos en Cangas.

El patrón de la Cofradía de Pesca de Cangas, de cuyo nombre ya no me acuerdo, fue tentado por la industria del turismo y las lentejuelas de la política y se olvidó de ejercer el cargo para el que fue elegido. Se empeñó el mezclar una cosa con la otra en su antojo por brillar. Eso sí, después del viaje hubo reparto de peixe, que cada quien llevó a su casa. Otra vez quedó demostrado que el entorno de Cíes es un buen caladero, no solo de pesca, sino también de antojos políticos, caprichos de aspirantes a la neurótica profesión.