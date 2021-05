El PP sospecha de cambios en el salario de Victoria Portas como alcaldesa de Cangas

El salario de la alcaldesa de Cangas, Victoria Portas (ACE) sigue generando dudas, tanto al propio gobierno local (sus socios) como a la oposición municipal.

El salario de la alcaldesa estaba pendiente del informe del secretario, ya que la oposición consideraba que era necesario que llegase a pleno como propuesta, no como dación de cuenta, como pretendía en un principio la alcaldesa. Hay que recordar que la alcaldesa pasaría de cobrar 1.500 euros mensuales que percibía como concejala de Servicios Sociais y Sanidade a 2.400, como regidora, puesto que desempeña desde hace un par de meses. Ella había declarado que las pagas extras que percibiría las donaría. Pero nada se sabe de una cosa ni de la otra hasta la fecha.

El régimen de salarios no volvió a pleno y el informe del secretario no aparece por ninguna parte, al menos la oposición municipal no lo consigue. Además, el propio gobierno local había retirado del orden del día del pleno en el que se iban a tratar los nuevos salarios porque faltaba el informe del secretario, que se encontraba de vacaciones. La respuesta que ofrece Victoria Portas cuando se le pregunta qué cantidad de dinero cobra es que ni lo de antes ni lo que debería cobrar ahora. Toda una incertidumbre, que parece que ni el borrador de los presupuestos para 2021 ofrecen luz sobre la cuestión, cuando debieran.

Pero el grupo municipal del Partido Popular va más lejos. Asegura que tiene sospechas de la posible existencia de modificaciones en las dedicaciones de las personas que forman parte del gobierno, por lo que presenta varias pregunta al pleno sobre esta cuestión. El PP quiere saber si existe alguna variación en el cuadro de dedicaciones parciales o exclusivas respecto del acuerdo plenario de julio de 2020, si en este periodo alguna de la personas que son titulares de dedicaciones sufrieron variaciones en la cuantía de sus remuneraciones y, si la respuesta anterior es positiva, qué personas tienen distinta remuneración y en qué cuantía. Para el PP no puede haber modificaciones en la tabla salarial si no pasan por el pleno.

También hay sospechas sobre posibles personas que están relacionadas con la Alcaldía y que no se sabe qué tipo de relación contractual tienen con el Concello. Asegura el Partido Popular que en caso de no tener ninguna, esa o esas personas no puede en modo alguno tener acceso a determinada documentación municipal.