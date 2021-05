El Concello de Moaña, con la recién creada Asociación de Esclerose Múltiple do Morrazo (EMMO), celebra el viernes 28 una campaña con motivo del día mundial de esta enfermedad, que se conmemora el día 30, con reparto de pulseras, mesa redonda y una actuación musical. Los actos, que serán en la Praza do Concello (20:00 horas), se presentaron ayer y son posibles gracias a la relación desde hace un par de meses desde las áreas de Asuntos Sociales, que dirige María Orterga; e Igualdad, que lleva Dani Costas, con un grupo de afectadas con las que se edificaron los cimientos de esta asociación. Se van a repartir 200 pulseras de color naranja, que simboliza la lucha contra la esclerosis. En la mesa redonda participarán María Sanluis y Leo Rodríguez, presidenta y vicepresidente de EMMO, respectivamente; Ramón Lorenzo, jefe de Neurología del Hospital Ribera Povisa, Elena Álvarez, neuróloga del Álvaro Cunqueiro; y Jorge Cameselle, médico y cirujano. La música será a cargo del grupo moañés Its Soul e Wanna Dee.