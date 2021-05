El Auditorio Municipal de Cangas acoge este sábado una gran función, no solo por la compañía teatral que la representa Baobab, sino por el fin con el que los actores y sus marionetas saldrán al escenario. Todo lo que se recaude en esta función irá destinado a proyectos de ayuda a niños/as oncológicos y sus familias. Por eso que en el patio de butacas se habilitará una fila cero, para quien no pueda asistir a la función, pero quiera colaborar. La compañía Baobab cuenta con la colaboración de la Asociación de axuda a nenos/as oncolóxicos de Galicia (ASANOG).

La obra que se representa este sábado, a las 18:00 horas, es “Ás para Álex”, un espectáculo inspirado en la historia real de un niño de A Coruña. Como a cualquier niño de 8 años, a Álex le encanta correr, jugar, quedar con los amigos, ir al parque... su pasión es el fútbol. Pero un día, este niño tiene que dejarlo todo, porque su cuerpo no responde, no camina y, como cualquier niño, se enfada consigo mismo, con su madre, con su hermana, con su perro y hasta con el fútbol. Álex se enfada con el mundo y le asaltan muchas preguntas de por qué le tocó a él; por qué no puede jugar, por qué, por qué, por qué...

Está tan enfadado, detalla la sinopsis de la obra, que deja de mirar a su alrededor y deja hasta de soñar con el futuro. Pero un día aparece Laura en su camino, y sin pedir permiso, con mucho cuidado y cariño entra en su vida para cambiarle la mitrada.

La dirección de esta obra es de Andrea Bayer -también guionista- y Óscar Ferreira -director también de manipulación-. Sobre el escenario están los actores y actrices Cora Velasco y Xosé Esperante.

Desde la compañía teatral aportan el número de cuenta bancaria de la Asocaición de axuda a nenos/as oncolóxicos de Galicia (AANOG) para realizar los ingresos voluntarios: ES61 2100 1453 2102 0025 9900.