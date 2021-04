“En la encuesta no se halló el grado general de conocimiento del proyecto de A Rúa”

–¿Le sorprendieron los datos?

–Es inusual que haya un consenso tan alto acerca de un proyecto, como ha sido este caso, a pesar de que alguna gente mostró que no lo conocía, ya que no sabía que se reservaba espacio para infraestructruras públicas, en concreto un 55,6% Independientemente del proyecto en sí y aunque el nivel de conocimiento que encontramos fue más bajo de lo previsto, el hecho de que el 90% indique que es apropiado, ya sea éste u otro, muestra que hay una clara demanda de una necesidad de un espacio, no sé si mixto, comercial o industrial, pero sí de desarrollo económico y de empresas en Cangas.

–¿Las encuestas mienten?

–Se calculan de forma matemática y estadística a partir de una selección aleatoria en una sociedad plural. En la medida que mantengas esa aleatoriedad, puedes obtener el grado de fiabilidad. En este caso el margen de error para 350 encuestados, y teniendo en cuenta la población de Cangas, es del 5,6%. Dentro de estos márgenes, sé se puede afirmar que es fiable.

–Con este nivel de aceptación que refleja la encuesta ¿por qué cree que no se apoya el proyecto para su aprobación en el pleno municipal?

–Hay dificultades administrativas, que son salvables, comoel hecho de que ahora se está con un desarrollo de un Plan Xeral de ordenación Municipal (PXOM) y supongo que podría haber una compatibilidad.En resumen no se encontró el grado de conocimiento general del proyecto. La gente se imagina un centro comercial cuando en la realiad el proyecto no tiene ese grado de definición como para decir que se vaya a hacer esto o lo otro. Por lo menos, nosotros no disponemos de esa información.

–En la encuesta llama la atención que el 55% de los cangueses admiten que compran la alimentación fuera.

–Es cierto.Ahí la habilidad de alguna marca para instalarse cerca de Cangas y dar servicio a su población. Moaña cuenta con marcas exclusivas de alimentción que no tiene Cangas. También es cierto que el municipio cangués, por su dinámica laboral y comercial, está próximo a dos ciudades y eso implica también ese 55%, que compra fuera, no tanto habitualmente como ocasionalmente. Si hablamos todas las semanas, quienes compran fuera son un 16,3% y ocasionalmente, un 40%, lo que nos resulta ese 55%. Aún así, el dato es muy elevado. Que el 16% vaya a comprar la alimentación fuera de Cangas todas las semanas es sorprendente.

–¿Estos porcentajes son habituales en otros municipios en la misma situacion de Cangas?

–Hemos estado viendo que no hay datos comparables. No hay estadística de este tipo a nivel gallego que nos permita hacer una comparación precisa.

–¿Realizan estudios sobre los efectos de la pandemia?

–Trabajamos para muchos clientes gallegos, de Andalucía, Madrid... con Amtenga (Axencia para a modernización tecnolóxica) y el Observatorio da Sociedad da Información que acaba de sacar un estudio sobre el impacto del COVID en el uso de las tecnologías. Trabajamos en muchos ámbitos de formación, inserción laboral de jubilados...