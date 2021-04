Sin identificar en las labores de espionaje municipal

Hay cierta curiosidad, a la par de preocupación en su sector del gobierno de Cangas por la presencia en la zona noble del Concello de una persona a la que los interesados no llegan a identificar. Despacha mucho con Mariano Abalo y también con la alcaldesa Victoria Portas, últimamente. No se esconde, se deja ver. Pero otra cosa es saber a qué se debe su presencia. Está confirmado que no es Hugo Chavez reecarnado, como pudieran pensar algunos. Ya ven como se vigilan los unos a los otros. Créanme que los métodos de espionaje que emplean las partes no son nada sofisticados, pero les harían reír mucho, porque son muy imaginativos. Pero eso es otro capítulo y se revelará cuando el tiempo y la situación lo permitan.