El PP de Moaña pedirá en el próximo pleno municipal la creación de un “comité para la vigilancia de los abusos bancarios en Moaña”. Quiere dar voz a todos los vecinos que ven cómo tienen que padecer el cobro de abusivas comisiones por parte de las entidades bancarias. “La protección de los consumidores en materia financiera es competencia exclusiva del Banco de España y del Gobierno de Madrid, pero el Gobierno del PSOE de Madrid y sus aliados del BNG llevan años sin poner en marcha un sistema de arbitraje bancario a pesar de existir directivas comunitarias y leyes que obligan a crearlo, por eso hoy las quejas nunca son atendidas”.

El PP quiere que el Gobierno de BNG y PSOE trabaje por el pueblo de Moaña en este sentido: “Saben que existen esos abusos pero se cruzan de brazos cuando tiene todo el poder de ser gobierno para sentarse con las entidades financieras y exigir el cambio en la política de comisiones y otros abusos que puedan estar realizando” asegura el portavoz del grupo popular, Jose Fervenza.

Respecto al comité, señala que tendrán que formar parte tanto los grupos municipales como los representantes de las entidades financieras con oficina abierta en el municipio. El comité recibirá las quejas de los residentes en Moaña y serán analizadas con la entidad financiera para llegar a un acuerdo y evitar una posible situación de abuso, explica el PP. Se deberán de atender en primer lugar las personas más vulnerables, las personas de menores ingresos o que hayan sido especialmente perjudicados por la actual crisis.

En la moción piden ncomendara a la alcaldesa que gestione la incorporación de los bancos locales a ese comité, ya que sin ellos no tendría sentido. “Es obligación de la alcaldesa defender al pueblo y no a los bancos o a las multinacionales. Por eso deberá imponerse y convencer a los bancos para que se siente en el comité. No puede seguir con los brazos cruzados ante los problemas de Moaña” señala el portavoz del PP que añade que “ahora veremos de que lado está el bigobierno municipal de BNG-PSOE. Si está con los vecinos votará a favor de la moción, pero si no quiere molestar a los bancos votará contra o buscará cualquier excusa.”