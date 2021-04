La Xunta reformará la estación de buses de Cangas y la convierte en intermodal

La empresa concesionaria de la terminal de autobuses de Cangas, La Unión, que pertenece al grupo Monbus, había presentado varios escritos a la Consellería de Infraestructuras, e concreto a la Dirección Xeral de Mobilidade, informando de la necesidad de realizar obras de forma urgente. Y la Consellería de Infraestructuras respondió de forma eficaz con un proyecto que es susceptible de se financiado por el programa de ayuda a la recuperación para la cohesión y los territorios de Europa.

La Dirección Xeral de Infraestructuras realizó una revisión de la estación de autobuses y se detectaron una serie de deficiencias en el edificio y en las dársenas que requieren una reparación. El proyecto describe la impermeabilización de la cubierta plana, techo de la planta baja. Indica que los tratamientos de impermeabilización realizados a lo largo de los años no resultaron eficientes, actualmente hay zonas que permiten la entrada de auga y humedades al interior, además el mortero de la superficie de la losa no tiene la resistencia en muchos puntos. También se llevará a cabo la reparación de la fachada del edificio: reparando fisuras y tratando las humedades, además de aprovechar para hacer un tratamiento en toda la fachada. En el proyecto se incluye la mejora de las carpinterías metálica, la revisión de las instalaciones y optimización de espacios de las taquillas y en las dársenas se aplicará un tratamiento anticorrosivo de toda la estructura y cubierta de la dársena. Se sustituirán los policarbonatos de la cubierta, la reparación de las bajantes y le mejora de los pasamanos exteriores.

Según señala Mobilidade, todas estas actuaciones se realizarán manteniendo la estética actual, pero poniendo en valor el edificio, que por sus características resulta singular. Se prevé también la instalación de una pantalla que muestre los horarios de salidas de los barcos de la estación marítima y de los propios autobuses. Actualmente se está redactando el proyecto de construcción, que está previsto entregar en mayo. El presupuesto estimado es de 200.000 euros y la previsión de licitación en julio de 2021, mientras que el inicio de las obras se espera que sea en octubre de 2021.

El proyecto señala que la explotación estación de autobuses, situado en una zona céntrica de la villa, que linda con el mar y con el puerto deportivo, data del año 1996 Es un edificio en el que inicialmente se encontraban las oficinas de Turismo del Concello y una taquilla expendedora de billetes de una compañía de transporte marítimo. Después el edificio fue adoptado para permitir su explotación como estación de autobuses. Además, en la actualidad, en la primera planta están las oficinas de Portos en Cangas. La estación de autobuses y la marítima se encuentran conectadas gracias a una pasarela de conexión de 90 metros de largo. Desde la estación marítima se realizan expediciones a Vigo y a las Islas Cíes y en los meses de verano las visitas desplazamientos sufren un aumento considerable en el entorno. Mobilidade considera que debe tenerse en cuenta que estas estaciones están situadas próxima a la entrada de Cangas y bien comunicada, tanto por carretera como por mar, así como las conexiones peatonales. Por lo que debido a la proximidad de las dos estaciones, se realiza una comunicación intermodal entre ambas.

La Dirección Xeral de Mobilidade tiene prevista tres actuaciones que siguen la línea de los objetivos del citado programa de ayudas con las premisas de ordenación del transporte público para una mejora de calidad del servicio. Las principales actuaciones están encaminadas a laconstrucción de infraestructuras que permitan conectar diferentes modos de transporte. La Diercción Xeral de Mobiliade tiene la intención de actuar, además de en Cangas, en la construcción de una nueva en Carballiño y la adaptación de un itinerario peatonal cubierto entre la estación de autobuses y la de ferrocarril en Vilagarcía.

Nidos de palomas entre las vigas

En las vigas se pueden divisar nidos de paloma que se antojan llevan años sirviendo de cobijo. Ahí nadie molesta en este rincón a las aves, que crían con tranquilidad y paciencia. A las palomas si que no les molesta el deterioro continuado de la estación El óxido se desangra por las columnas que sostienen la cubierta de la estación de autobuses. En las inmediaciones de la terminal hay un parque infantil que la pandemia cerró y que después se abrió, ya no con tanto éxito de público infantil.

El espacio próximo a los andenes sigue abierto al público. El Concello de Cangas se impuso en los tribunales a la intención de la concesionaria de la estación, Transportes La Unión, que instaló barreras en la entrada y la salida para impedir que este espacio fuera utilizado por vehículos ajenos a la estación de autobuses. El hecho de que el Concello de Cangas ganara en los tribunales de justicia esta demanda no significa que no siga siendo un espacio peligroso, utilizado por los conductores de vehículos para realizar cambios de sentido, lo que en muchas ocasiones entorpece la maniobra de los autobuses en las salida. Se había propuesto como solución la vigilancia policial, pero los vehículos siguen aparcando en la zona a la espera de recoger a viajeros que bajan del autobús o que llegan a Cangas a través del transporte de ría. Hasta la fecha no se produjo ningún grave accidente entre turismos ajenos a la estación o autobuses. La estación también está abierta al paso de peatones.

Las barreras, al igual que las cámaras de seguridad, se colocaron en 2013 y poco tiempo estuvieron funcionando. Con la reforma de la estación de autobuses se antoja necesario una reunión entre representantes municipales, empresa concesionaria y Dirección Xeral de Mobilidade para reordenar el tráfico en esta zona tan sensible.