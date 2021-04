El PP de Moaña, que lidera José Fervenza, ha presentado alegaciones al presupuesto municipal exigiendo que la cantidad destinada a ayudas a hostelería y comercio se eleve a los 250.000 euros.

“En un año tan complicado para sectores como la hostelería y el comercio el Concello debe de ayudar a los autónomos y pequeñas empresas destinando ayudas para que puedan pasar este año. No se entiende que sean tan rácanos en las ayudas a los vecinos y autónomos y, en cambio, tan generosos con las ayudas a las multinacionales” señala José Fervenza refriéndose a la ayuda de 50.000 euros que el bigobierno de Moaña del BNG y PSOE quiere conceder a FCC Aqualia.

El PP pide al BNG y PSOE que voten a favor de esa alegación y que la partida de ayudas a la hostelería y el comercio se incremente hasta lo cantidad de 250.000 euros, ya que la quiere establecer el gobierno municipal es de 44.000 euros y 56.000 de la Diputación.

Señala además que ese incremento no supondrá la rebaja de ninguna otra partida del presupuesto que esté prevista en favor de los vecinos de Moaña, ya que el importe íntegro del incremento vendría de reducir los altos costes salariales de los concejales del bigobierno municipal.

“En época de la pandemia, con miles de vecinos de Moaña en el paro, autónomos y comerciantes pasándolo muy mal, tenemos el gobierno municipal más caro de la historia de Moaña” y les pide un “sacrificio”.

El PP de Moaña indica que es inadmisible que en esta época de crisis tengamos en Moaña el Gobierno municipal más caro de toda su historia y que se den ayudas a las empresas multinacionales y, en cambio, no se quiera ayudar más a los autónomos y pequeños empresarios de Moaña que ahora necesitan el apoyo del ayuntamiento. Fervenza asegura que si el gobierno no aprueba esta alegación sabremos que para ellos su prioridad esencial son sus salarios y no los intereses de los vecinos y que este gobierno forma parte de la “izquierda caviar” que llega a la política por razones distintas a la defensa del pueblo.