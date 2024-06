Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

El portavoz del Ejército israelí ve imposible destruir Hamás como "idea" y "partido"

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Daniel Hagari, ha declarado este miércoles durante una entrevista con el Canal 13 israelí que no es posible la destrucción del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) como "idea" y como "partido". "Este discurso de destruir a Hamás, de hacer que Hamás desaparezca, no es más que echar arena a los ojos de la opinión pública. Hamás es una idea, Hamás es un partido. No puedes destruir una idea. Está arraigado en los corazones de la gente; quien piense que podemos eliminar a Hamás se equivoca. Si el Gobierno no encuentra una alternativa, permanecerá", ha manifestado Hagari.