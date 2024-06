Guerra de Israel y Gaza, en directo: últimas noticias del conflicto en Oriente Próximo

Ahmed Tobasi, director y actor de teatro palestino: "Pronto seremos una Palestina vacía de palestinos"

Ahmed Tobasi nació y se crió en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania. Vivió durante siete años en Noruega, donde se formó en teatro, pero decidió regresar. Tobasi es el director artístico de The Freedom Theatre (el Teatro de la Libertad), que tiene su base en el mismo campo de refugiados y ha sido blanco de Israel en repetidas ocasiones. Tobasi fue detenido el 13 de diciembre junto con Mustafa Sheta, director general de la organización, que sigue en prisión aunque no se han presentado cargos contra él. De nuevo, a finales de mayo, Tobasi desapareció durante más de 24 horas, retenido en paradero desconocido por el Ejército israelí. Recién liberado, se encuentra en Barcelona impartiendo talleres de la mano de la Associació Catalana per la Pau. Este 2024, The Freedom Theatre ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz. (Seguir leyendo)