La guerra contra Israel se ceba con la frágil economía del Líbano: "La gente está empezando a perder sus trabajos"

La arena en la playa de Tiro yace desierta. Mientras, las olas impactan contra ella rabiosas por la soledad. Nadie viene a visitarlas ya. Esas mismas aguas que antes amenizaban guateques, las que servían de fondo de retratos nupciales o decoraban instantáneas de puestas de sol y combinados bien cargados. Esas mismas olas se revuelven por el abandono en el lluvioso invierno libanés. No muy lejos de aquí, los tambores de guerra siguen sonando. Las aguas mediterráneas que esconden restos de ciudades antiguas han dejado de ser el reclamo turístico de un país entregado a las visitas como principal forma de ingresos. Ahora, son el retrato de un Líbano en guerra, abandonado a su propia suerte. En la principal ciudad del sur del país de los cedros, reside el reflejo de un pueblo entero que, antes del 7 de octubre, ya sufría la peor crisis económica del mundo desde 1850, según el Banco Mundial.

"No hay turistas, no hay nada, nadie viene", lamenta un barman en el hotel más codiciado de Tiro. Ahora, son una veintena de personas trabajando para dos huéspedes. De las 14 habitaciones siempre disputadas en tiempos de paz, sólo hay una ocupada. "La gente está empezando a perder sus trabajos, esto aquí no es normal", cuenta a El Periódico de Catalunya, del grupo Prensa Ibérica, este joven de 21 años que prefiere no compartir su nombre por seguridad. La soledad en las playas de Tiro, agravada por un halo de sospecha creciente, alcanza sus calles, sus plazas, sus hoteles, sus restaurantes y sus bares. Desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, el Ejército israelí y la milicia libanesa Hizbulá se han enfrentado a lo largo y ancho de la frontera que comparten ambos países. Más allá del desplazamiento de unos 83.000 habitantes de las aldeas limítrofes y de las pérdidas humanas –unos 200 libaneses han muerto, la mayoría eran miembros de Hizbulá–, estas escaramuzas han ayudado a agrietar aún más la maltrecha economía libanesa.

"Ahora es muchísimo peor"