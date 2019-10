Al menos 13 heridos al derrumbarse la fachada de un hotel en obras en Nueva Orleans

Al menos 13 personas han resultado heridas, tres de ellas en estado crítico, al colapsar este sábado parte de un hotel en construcción en la ciudad estadounidense de Nueva Orleans (Estados Unidos), según han confirmado fuentes médicas a CBS News y la compañía local de ambulancias Acadian, en su cuenta de Twitter.



#Video: Crazy footage in New Orleans of a Hard Rock Hotel what was under construction, has partially collapsed. pic.twitter.com/PhEVXDhgSC