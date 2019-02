¿Qué países reconocen a Guaidó como presidente de Venezuela?

Desde que Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" de Venezuela, la comunidad internacional se ha debatido entre los países que reconocen al líder opositor o los que siguen apoyando a Nicolás Maduro.



Este mismo lunes Pedro Sánchez ha reconocido a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Lo ha hecho después de que terminara el plazo de ocho días que España dio a Nicolás Maduro para convocar elecciones libres y democráticas.



Pero no es el único país de la Unión Europea en hacerlo. Suecia y Francia han sido los primeros Gobiernos europeos en apoyar públicamente al presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Se espera que este mismo día Guaidó también reciba el apoyo de Alemania o Dinamarca.



Poco después de hacerlo España, Reino Unido ha reconocido al líder opositor como "presidente interino constitucional" de Venezuela después de que Nicolás Maduro no haya convocado elecciones en el plazo de ocho días que se le había dado.



"Nicolás Maduro no ha convocado elecciones presidenciales en el plazo de ocho días que habíamos fijado", ha subrayado el ministro de Exteriores británico, Jeremuy Hunt, en Twitter.







Nicolas Maduro has not called Presidential elections within 8 day limit we have set. So UK alongside European allies now recognises @jguaido as interim constitutional president until credible elections can be held. Let's hope this takes us closer to ending humanitarian crisis — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) 4 de febrero de 2019

Spoke today with Venezuelan Interim President Juan Guaido to congratulate him on his historic assumption of the presidency and reinforced strong United States support for Venezuela's fight to regain its democracy.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 de enero de 2019

"Maduro es parte del problema"

Quiero expresar mi apoyo a la decisión del Presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, reconociéndolo como Presidente Encargado de ese país — Mauricio Macri (@mauriciomacri) 23 de enero de 2019

"Por ello,junto con sus aliados europeos reconoce ahora a Juan Guaidó como presidente interiono constitucional hasta que puedan celebrarse elecciones creíbles", ha anunciado.Pero estos no son los primeros países en reconocer a Guaidó. El encargado de dar el pistoletazo de salida fue el presidente estadounidense,. "El pueblo venezolano ha hablado valientemente contra Maduro y su régimen y", aseveró el mandatario norteamericano. "Animo a otros gobiernos del hemisferio occidental a reconocer al presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela", añadió, asegurando que Estados Unidos "trabajará constructivamente con ellos".Rápidamente le siguieron los pasos los principales países de la región, que ya habían optado por desconocer a Maduro como presidente cuando este juró su segundo mandato el pasado 10 de enero, y otros comoEl presidente de Colombia,, anunció el reconocimiento de su país desde el Foro de Davos: "Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo se libre de la dictadura"Junto a él comparecieron ante la prensa el presidente brasileño,; la vicepresidenta de Perú,; y la ministra de Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, quienes anunciaron también el reconocimiento de sus respectivos gobiernos a Guaidó como líder interino de Venezuela."El Gobierno del Perú reconoce y respalda al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, quien asumió en la fecha como Presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, ante la ilegitimidad del régimen de", señaló el Ministerio de Exteriores peruano.En un mensaje posterior en Twitter, el nuevo presidente de Brasil aseguró que su país "apoyará política y económicamente el proceso de transición para que la democracia y la paz social vuelvan a Venezuela". "Todo el apoyo a los hermanos venezolanos.", añadió.Asimismo, manifestó que "las dictaduras no ceden el poder a la respectiva oposición de forma pacífica" y ha alertado de que BrasilEl dirigente destacó que Brasil "sigue con mucha atención" los recientes acontecimientos en Venezuela y ha hecho alusión a esos países que "obviamente" están dispuestos a tomar otras medidas como las anunciadas por Estados Unidos.El mandatario paraguayo, por su parte, afirmó que "Paraguay expresa su apoyo al presidente encargado de Venezuela Juan Guaidó".", añadió.También hizo lo propio el presidente de Chile, Sebastián Piñera. "El Gobierno de Chile, al igual que el Grupo de Lima (...), hemos decidido reconocer esta Presidencia como encargado a Juan Guaidó", dijo en una declaración formal ante los medios de comunicación. Asimismo ha defendido que ""Manifestamos el total apoyo a la misión de Guaidó de recuperar la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos", continuó Piñera antes de añadir que "la única salida pacífica a la crisis de Venezuela son elecciones libres".Poco después le tocó el turno al presidente de Argentina,. "Confiamos, como los demás países del Grupo de Lima, que la decisión de la Asamblea y de su presidente conduzca al restablecimiento de la democracia a través de elecciones libres y transparentes, con plena vigencia de la Constitución y la participación de líderes de la oposición", afirmó"Argentina apoyará todos los esfuerzos de reconstrucción de la democracia venezolana y el restablecimiento de las", agregó, en una serie de mensajes publicados en su cuenta en Twitter.El presidente de Ecuador,, expresó su reconocimiento a Guaidó desde Davos y ha pedido a este que "en el marco de la ley llame a la brevedad posible a elecciones libres y transparentes con amplia observación internacional e inaugurar así una nueva era de prosperidad democrática y de fraternidad en su país"., ha defendido a su vez en esta misma red social el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, tras reconocer a Guaidó como presidente interino."Guatemala reconoce al Presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó como encargado interino de la Presidencia de Venezuela y manifiesta su apoyo", dijo la ministra de Exteriores, Sandra Jovel, en su Twitter.El Gobierno de Israel expresó por boca de su primer ministro,, el respaldo a Guaidó y a su autoproclamada presidencia. "Israel se suma a Estados Unidos, Canadá, la mayoría de los países de Latinoamérica y países de Europa en reconocer el nuevo liderazgo en Venezuela", remachó el primer ministro en su cuenta oficial de Twitter.Uno de los últimos países en sumarse a la lista fue, cuya ministra de Exteriores, Marine Payne, emitió un comunicado en el que reconoce a Guaidó como presidente interino de Venezuela, al tiempo que hace un llamamiento para que se celebren elecciones democráticas "en el menor tiempo posible".