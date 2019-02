Francia, Suecia, Reino Unido y Alemania reconocen Guaidó como presidente de Venezuela

Francia reconoció hoy como presidente interino de Venezuela a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, con el encargo de convocar elecciones presidenciales, tras expirar el plazo que varios países europeos habían dado a Nicolás Maduro.



"Consideramos que hoy el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, cuya legitimidad está perfectamente reconocida, está habilitado para convocar elecciones presidenciales", indicó el ministro francés de Exteriores, Jean-Yves Le Drian, en una entrevista a la emisora pública "France Inter".



"Parece claro para todo el mundo, incluidos los europeos, que hay que salir de esta crisis con una elección que sea completamente legítima" para la jefatura de Estado, puesto que Venezuela es un país con régimen presidencial, argumentó el responsable de la diplomacia francesa.



Explicó que hoy habrá consultas entre Francia y sus socios europeos para constituir un grupo de contacto con quienes lo deseen "para acompañar la transición, no para ser neutros".



A la cuestión de si reconocer a Guaidó como presidente es una injerencia, Le Drian lo negó, puesto que aquél ha pedido ayuda. Además, argumentó que "es una tentativa por nuestra parte para que la crisis venezolana se solucione con calma y evitar confrontaciones y violencia", así como la intervención del Ejército.



Hizo hincapié en que Venezuela es un país "exangüe" en el que "hay muchos refugiados, hay opresión, hay una inflación horrible, el pueblo está en la calle, quiere el cambio y creemos que hay que evitar" el riesgo de "guerra civil y enfrentamientos".







También recordó que la elección de Maduro en mayo del pasado año "fue muy contestada", y no así la de la Asamblea Nacional, de la que salió el mandato de Guaidó.



